Trump papeža Leona XIV. povabil v Belo hišo

Kot je v Washingtonu danes sporočila Leavitt, je podpredsednik Vance papežu izročil pismo predsednika in prve dame z vabilom na obisk v Belo hišo. Dodala je, da Trump upa, da se bo obisk zgodil čim prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Papež Leon XIV. je danes v Vatikanu sprejel Vancea in ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia. Srečanje se je zgodilo v času okrepljenih prizadevanj pod vodstvom ZDA za končanje vojne v Ukrajini.

Vatikan je tudi objavil fotografije Vancea in Rubia, na katerih se smejita ob srečanju z v ZDA rojenim papežem, ki je bil po smrti Frančiška 8. maja izvoljen za novega poglavarja katoliške cerkve. Foto: Reuters

Vance in Rubio sta bila med 200 tisoč visokimi državnimi predstavniki in verniki, ki so se v nedeljo na Trgu svetega Petra zbrali na umestitveni maši, s katero je Leon uradno začel svoj pontifikat. Leon XIV. je za eno od ključnih sporočil svojega papeževanja postavil mir in pričakovati je bilo, da bo z Vanceom in Rubiom danes govoril zlasti o vlogi ameriške administracije pri prizadevanjih za končanje ukrajinsko-ruskega konflikta.