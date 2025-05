Papež Leon XIV. je danes sprejel ameriškega podpredsednika JD Vancea in državnega sekretarja Marca Rubia, s katerima je, kot so sporočili v Vatikanu, med drugim spregovoril o pomenu spoštovanja humanitarnega prava na konfliktnih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sogovorniki so si izmenjali mnenja o nekaterih aktualnih mednarodnih vprašanjih. "Pri čemer se je pozvalo k spoštovanju humanitarnega in mednarodnega prava na območjih spopadov ter k sporazumni rešitvi med vpletenimi stranmi," so sporočili iz Vatikana.

Foto: Reuters

Pogovore označili za prisrčne

Pogovore so označili za prisrčne, na njih so sogovorniki izrazili še zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi. Govorili so tudi o sodelovanju med Cerkvijo in državo, so dodali v izjavi.

Foto: Reuters

Vance se je nato srečal tudi z vatikanskim tajnikom za odnose z državami Paulom Richardom Gallagherjem.

Foto: Reuters

JD Vance in Marco Rubio sta bila med 200 tisoč visokimi državnimi predstavniki in verniki, ki so se v nedeljo na Trgu svetega Petra zbrali na umestitveni maši, s katero je Leon XIV. uradno začel svoj pontifikat.

Foto: Reuters

Vance poudaril, da so ZDA ponosne na prvega ameriškega papeža

Preden je postal papež, je kardinal Robert Prevost na svojem osebnem računu na omrežju X med drugim objavljal kritike na račun administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi migrantske politike. Vance je sicer v nedeljo poudaril, da so ZDA ponosne nanj.

Prevost je namreč prvi Američan na papeškem položaju. Rojen je bil v Chicagu, je pa velik del življenja preživel v Peruju.