Tina Gaber z medvedkom za otroke z rakom do papeža Leona XIV.

Premier Robert Golob se je po slovesnosti rokoval s papežem in mu čestital za začetek pontifikata. V izjavi za TV Slovenija je poudaril pomen papeževega govora in njegovih prizadevanj za mir: "Današnji govor nas je znova prepričal, da je pot, po kateri stopa Cerkev pod njegovim vodstvom, pot miru. Tudi v Sloveniji si prizadevamo, da bomo z enakimi vrednotami pripomogli k tej isti poti."

Začetek pontifikata z močnim družbenim sporočilom

Slovesna maša na Trgu sv. Petra je zaznamovala uradni začetek pontifikata papeža Leona XIV. Novi papež je v nagovoru ostro obsodil ekonomski sistem, ki izkorišča naravne vire in potiska najrevnejše na rob. Dejal je, da želi biti "brat, ki hodi skupaj z verniki v veri in veselju" ter se zavzel za odprto in neavtokratsko Cerkev.

Foto: Vatican media news/posnetek zaslona/Youtube

Poziv k miru in solidarnosti s trpečimi

Papež se je v pridigi dotaknil tudi vojn in trpljenja. Omenil je Ukrajino, Gazo in Mjanmar ter poudaril, da se kot voditelj 1,4 milijarde katoličanov ne bo izogibal izzivom sodobnega sveta. Ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu je izrazil podporo mirovnim prizadevanjem. "V veselju vere in občestva ne smemo pozabiti na tiste brate in sestre, ki trpijo zaradi vojne," je dejal papež.

Močna prisotnost svetovnih voditeljev, tudi Slovenije

Med številnimi voditelji, ki so se udeležili slovesnosti, so bili tudi ameriški podpredsednik J. D. Vance, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Slovensko delegacijo je vodil premier Robert Golob, slovensko Cerkev pa je zastopal škof Andrej Saje.