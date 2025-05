Papež Leon XIV. je na Instagramu odprl svoj račun, na katerem je v slabem dnevu že nabral 7,8 milijona sledilcev.

Svoje sledilce je že pozdravil s prvo objavo, v kateri je zbral fotografije iz prvega tedna svojega papeževanja – vse od prvega pozdrava vernikov pretekli četrtek na balkonu bazilike svetega Petra, srečanja s kardinali in verniki do prvih javnih nagovorov, obhajanja maše in avdienc.

Papež Leon XIV. se je odločil "ohraniti aktivno prisotnost na družbenih omrežjih prek uradnih papeških računov na X in Instagramu", je v torek sporočil dikasterij za komunikacije.

Svoj profil na Instagramu je papež poimenoval z uporabniškim imenom pontifex in podobno kot njegov predhodnik Frančišek v svoji prvi objavi vernike nagovoril v sedmih jezikih. Zapisal je: "Mir z vami! To je prvi pozdrav Vstalega Kristusa, dobrega pastirja. Rad bi, da bi ta pozdrav miru zazvenel v vaših srcih, v vaših družinah in med vsemi ljudmi, kjerkoli že so, v vsakem narodu in po vsem svetu."

