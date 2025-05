"Ozračje v Vatikanu je odlično. Vsi smo srečni in hvaležni Bogu za Leona XIV., ki nam ga je Bog poslal ter ima odličen program in velike sposobnosti za vodenje Cerkve v prihodnjih letih. Smo polni zaupanja in notranjega veselja, da imamo takega človeka na čelu Cerkve. Že samo ime pomeni bojevitost in odločnost ter upajmo, da bo zvest svojemu imenu," je o novem papežu Leonu XIV. povedal kardinal Franc Rode in priznal, da je bila izvolitev Roberta Francisa Prevosta na čelo Katoliške cerkve presenečenje za vse.

Pred slabim tednom dni se je iz dimnika Sikstinske kapele pokadil bel dim in naznanil, da je izbran novi papež. 267. papež v zgodovini Katoliške cerkve je postal Američan Robert Francis Prevost in si nadel ime Leon XIV. V Vatikan smo poklicali kardinala Franca Rodeta, ki je za Siol.net razkril, kakšen se mu zdi novi papež, kakšne spremembe se z njegovo izvolitvijo obetajo Cerkvi in kakšno je zdaj ozračje v Vatikanu.

Kako dobro poznate novega papeža Leona XIV.?

Papeža Leona XIV. ne poznam dobro. Moj sosed je postal šele pred kratkim, ko se je preselil v stavbo, kjer stanujem že nekaj let. Nekajkrat sva se srečala na hodniku in spregovorila par besed. Odkar je postal papež, ga še nisem kontaktiral in čakam, da bom imel priložnost osebno govoriti z njim na avdienci, za katero bom zaprosil. Foto: Guliverimage

Kaj menite o njegovem prvem nastopu, ko je kot papež prvič nagovoril vernike?

Prvi nastop je bil po mojem mnenju izredno lep in prepričljiv. Govoril je ponižno in odločno, kot človek, ki ima jasno zavest o svojem poslanstvu, da vodi božje ljudstvo k evangeliju, h Kristusu v resnici in pravičnosti, da spodbuja ljudi k miru in upanju. Predstavil se je kot resničen Kristusov namestnik in kot človek, ki posnema Kristusa, dobrega pastirja.

Sami na konklavu niste sodelovali. Kako ste spremljali izbor novega papeža?

Tako kot vsi, po radiju, televiziji in drugih medijih. Posebnih stikov s kardinali seveda nisem imel, ker kardinali niso komunicirali z nikomer zunaj konklava.

Veliko se je ugibalo, kdo bi lahko nasledil papeža Frančiška. Ste pričakovali izvolitev prvega ameriškega papeža?

Sploh nisem pričakoval, da bo kardinal Robert Francis Prevost postal papež. Vsi skupaj, tudi italijanski in drugi mediji, so ugibali, kdo bi lahko nasledil papeža Frančiška. Med glavnimi kandidati se je omenjalo vatikanskega državnega tajnika Pietra Parolina, jeruzalemskega latinskega patriarha Pierbattista Pizzaballo, nadškofa francoskega Marseilla Jeana-Marca Avelinea in papeža iz Azije, Filipinca Luisa Antonia Tagle. Kardinala Prevosta ni bilo med sedmimi oziroma osmimi najresnejšimi kandidati in zato je bila njegova izvolitev presenečenje za vse.

Kako menite, da bo novi papež Leon XIV. vodil Cerkev?

Če sodimo po njegovih prvih nastopih in sposobnostih, ki so očitne, po besedah, ki jih izgovarja, po mislih, ki jih širi med ljudmi, je to človek na mestu. Človek, ki je po mojem mnenju pravi blagoslov za Cerkev in za svet.

Kako bi moral po vašem mnenju voditi Cerkev? Je novi papež nekaj, kar Cerkev v tem trenutku potrebuje?

Katoličanom bo priporočal in jih navajal k temu, da živijo med seboj v miru in se izogibajo medsebojnih sporov, tako kot se je dogajalo v času Frančiškovega pontifikata. Katoličani so bili takrat med seboj precej deljeni, denimo v Franciji, Španiji, Severni Ameriki in Kanadi.

Papež Leon XIV. poziva katoličane, da živijo med seboj v miru, da so znanilci miru v svetu, ki je razdeljen in kjer je toliko nesložnosti med ljudmi in sovraštva med narodi. Katoličani so poklicani, da delajo za mir in medsebojno razumevanje med narodi.

Foto: Reuters Kako lahko novega papeža primerjamo z njegovimi predhodniki?

Vsak papež je v neki meri izvoljen proti svojemu predhodniku. Papeža Pija XII., ki je bil strog, vzvišen in umaknjen od ljudi, je nasledil Janez XXIII., njegovo popolno nasprotje, nasmejan in blizu ljudem. Janeza XXIII. je nasledil Pavel VI., ki je bil daleč od svojega predhodnika. Živel je v tesnobi in z veliko zavestjo o odgovornosti pred Bogom. Za njim je prišel papež Janez Pavel I., ponovno popolno nasprotje Pavla VI. Za njim je prišel Poljak Janez Pavel II., ki je v nasprotju s Pavlom VI. rojen voditelj. Bil je odločen, šel je med ljudi in za vsakogar je imel toplo besedo. Nasledil ga je Benedikt XVI., plemenit, mil človek, daleč od odločnosti in borbenosti Janeza Pavla II. Potem je prišel papež Frančišek, sin migrantov, človek, ki se je identificiral s proletarskim narodom svoje dežele. Pravo nasprotje papeža Benedikta XVI. Trenutno se poudarja kontinuiteta in nadaljevanje v slogu papeža Frančiška, a po mojem mnenju bo pontifikat Leona XIV. drugačen. Njegov slog in poudarki bodo drugačni, opozarjal bo na druge probleme, kot je nakazal v svojih prvih nastopih.

Bo izvolitev novega papeža razdelila slovensko Cerkev, kot denimo je bilo to zaznati v času papeževanja papeža Frančiška?

To vprašajte slovenske škofe.

Kakšno vlogo ima Slovenija v Vatikanu?

Nikakršne. Bil sem zadnji Slovenec na visokem položaju v Vatikanu, kot prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družb apostolskega življenja. Danes v vatikanski upravi ni nobenega Slovenca. V času papeža Frančiška smo si prizadevali, da bi v vatikansko kurijo sprejeli kakšnega slovenskega duhovnika iz Sloveniji, a nam ni uspelo. Upamo, da bo v prihodnje drugače.

Kakšno je zdaj ozračje v Vatikanu, kaj opažate med verniki?

Ozračje je odlično. Vsi smo srečni in hvaležni Bogu za Leona XIV., ki nam ga je Bog poslal ter ima odličen program in velike sposobnosti za vodenje Cerkve v prihodnjih letih. Smo polni zaupanja in notranjega veselja, da imamo takega človeka na čelu Cerkve. Že samo ime pomeni bojevitost in odločnost ter upajmo, da bo zvest svojemu imenu.

Foto: Shutterstock