Mladi duhovnik posnel videoposnetek ob razglasitvi papeža: "Uh, kako je čeden" #video

Duhovnik iz Mehike, ki je na Trgu sv. Petra spremljal razglasitev novega papeža, je posnel video in ga objavil na TikToku. V videoposnetku je povedal, da imamo novega papeža in posnel množico ljudi.

Duhovnik Heriberto García Arias iz Mehike je na svojem TikTok profilu objavil trenutek razglasitve novega papeža.

"Imamo papeža!" je zavpil in snemal množico na Trgu svetega Petra. Video je postal viralen in zbral več kot 4,5 milijona ogledov ter 307 tisoč všečkov. Mlademu duhovniku so komentarje namenila tudi številna dekleta.

"Pogosteje bi hodila k maši, če bi imeli tako čednega duhovnika." "Uh, kako je čeden. Bog, odpusti mi." "Oh, kako si lep." "Kakšen čeden duhovnik." "Oprostite, ste samski?" Tako so se glasili le nekateri od komentarjev.