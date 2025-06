V Sloveniji bosta ob letošnjem prazniku apostolov Petra in Pavla v duhovnika posvečena dva katoliška novomašnika – Matija Golob in Ambrož Brezovšek. Golob, sicer brat priljubljenega duhovnika Martina Goloba, prihaja iz Nadškofije Ljubljana, Brezovšek pa je član redovne skupnosti kapucini, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.