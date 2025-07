Slovenija v enem tednu izgubila tri duhovnike

Verniki v Sloveniji se ta teden poslavljajo od treh duhovnikov. V nedeljo sta umrla duhovnik Aleš Kalamar iz Dolenec, ki je maševal v slovenski župniji svetega Cirila in Metoda v Stuttgartu v Nemčiji, in duhovnik župnije Rovte nad Logatcem Janez Petrič, v sredo pa Anton Marinko, duhovni pomočnik v župniji Cerklje na Gorenjskem.

Župniji Rovte služil 35 let

"K svojemu stvarniku, ki mu je služil več kot petdeset let, je odšel naš župnik Janez Petrič," je na omrežju Facebook v nedeljo sporočila Župnija Rovte. 76-letni Petrič je lani praznoval jubilej zlate maše, letos pa je dopolnil 35 let delovanja v Župniji Rovte.

V lanskem zahvalnem govoru je Peter Istenič v imenu župljanov poudaril hvaležnost za neomajno vero in trdno voljo, ki ju je župnik Petrič izkazoval sleherni dan. Ob njegovem 70. rojstnem dnevu so župljani z Vrha Svetih Treh Kraljev v Družini zapisali, da je bil zgled preprostega in skromnega duhovnika, ki je kljub bolezni skrbno vodil župnijsko občestvo, s svojim zgledom in besedo versko vzgajal otroke pri verouku, obiskoval bolne in ostarele ter jim prinašal Jezusa v podobi kruha. Dodali so še, da je bil duhovnik, ki mu je bilo mar za veselo oznanilo evangelija, čeprav v majhni župniji.

Župljani se bodo od pokojnika lahko poslovili od srede od 10. ure do četrtka do 7. ure v domači Cerkvi svetega nadangela Mihaela. V četrtek ob 7. uri zjutraj bo na pokojnikovo lastno željo ta prepeljan v župnijsko cerkev Marije Vnebovzete v Cerkljah na Gorenjskem, kjer bo ležal do pogrebne svete maše, nato bo pokopan v duhovniškem grobu.

Zore: "Rajnega sobrata priporočamo v molitev"

80-letni Anton Marinko, ki je deloval kot duhovni pomočnik v župniji Cerklje na Gorenjskem, je pred več kot 50 leti v slovensko Cerkev prinesel svež veter Svetega Duha, so zapisali pri Katoliški karizmatični prenovi v Sloveniji. "Rajnega sobrata priporočamo v molitev," pa so ob njegovi smrti zapisali ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in sobratje duhovniki.

Pokojni bo v sredo, 9. julija 2025, od 7. ure dalje ležal v vežici sv. Nikolaja na ljubljanskih Žalah, od koder bo ob 12. uri pogrebni sprevod v župnijsko cerkev Vseh svetih, kjer bo pogrebna maša in po njej pogreb, ki ju bo vodil dekan Dekanije Ljubljana – Center Roman Starc, so zapisali v Družini.

Prezgodnja smrt duhovnika Aleša Kalamara

V nedeljo je v 45. letu starosti umrl duhovnik Aleš Kalamar iz Dolenec, ki je bil 17. septembra 2011 slovesno umeščen kot nov župnik sodelavec v slovenski župniji svetega Cirila in Metoda v Stuttgartu v Nemčiji.

"V nedeljo, ko smo obhajali zahvalno mašo za domovino ob dnevu slovenske državnosti, župnijski praznik in izseljeniško nedeljo, nas je presenetila in razžalostila novica o prezgodnji smrti dragega sobrata in duhovnika Aleša Kalamara. Zgodilo se je nenadoma in nepričakovano. Po slabosti in padcu v nezavest na domu njegovih staršev v petek zvečer, so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je po dveh dneh umrl prav na nedeljo slovenskih izseljencev. Hvaležno se bomo spominjali vsega, kar je dobrega naredil za našo skupnost in se Bogu zahvalili za vse darove, s katerimi ga je obogatil. Priporočili ga bomo Božjemu usmiljenju in molili, da nas še naprej spremlja iz nebes," je zapisal župnik in Alešev prijatelj Zvone Štrubelj.

Pogreb pokojnega Aleša bo v sredo, 9. julija 2025, v njegovi rojstni fari Dolenci na Goričkem, vodil ga bo ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je v okviru slovenske škofovske konference zadolžen za Slovence po svetu in za skupnost izseljenskih duhovnikov.