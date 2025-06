Dr. Janez Kozinc se je rodil 21. avgusta 1975 v Celju. Junija 1999 je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, po služenju civilnega vojaškega roka se je leta 2000 zaposlil na ekološkem inštitutu ERICo v Velenju.

Istega leta je začel podiplomski študij na inštitutu ERICo v sodelovanju z ljubljansko fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in leta 2005 na katedri za analizno kemijo uspešno doktoriral.

Poklical ga je Bog

Jeseni 2006 je Kozinc odgovoril na Božji klic in vstopil v Bogoslovno semenišče v Mariboru, še pišejo na portalu Družina. Po dveh letih študija filozofije in teologije je leta 2008, na predlog ordinarija dr. Antona Stresa, začel podiplomski študij s področja biblikuma pod mentorstvom prof. Maksimilijana Matjaža. Magisterij je zaključil julija 2011.

Duhovniško pot je začel 29. oktobra 2009, ko ga je škof Stres v celjski stolnici posvetil v diakona. Manj kot leto kasneje, 29. junija 2010, ga je v isti cerkvi v duhovnika posvetil škof dr. Stanislav Lipovšek. Celjska stolnica sv. Danijela je tudi cerkev njegove domače župnije.

Pastoralno delo v več župnijah

Vse do leta 2014 je Kozinc preživel v župniji Šoštanj - Zavodnje - Bele Vode, kjer je bil odgovoren za katehezo otrok in mladih ter za vzgojo katehistov in animatorjev. Že leta 2011 ga je škof Lipovšek kot predstavnika kaplanov imenoval za člana Duhovniškega sveta Škofije Celje, istega leta pa je bil zadolžen tudi za formacijo mladih duhovnikov celjske škofije.

Poleti 2014 so ga kot kaplana premestili v župnijo Šmarje pri Jelšah s soupravama Sladka Gora in Sv. Peter na Kristan Vrhu. Med letoma 2012 in 2018 je predaval predmet Eksegeza Nove zaveze na Katehetski pastoralni šoli v Mariboru in Celju. Po letu službovanja v teh župnijah je bil poleti 2015 umeščen za župnika v Pišecah. Tam je bil leta 2017 imenovan tudi za prodekana dekanije Videm ob Savi. Od leta 2016 je bil imenovan v Duhovniški svet, Zbor svetovalcev in Škofijski pastoralni svet celjske škofije.

Odhod v Rim

Avgusta 2018 so Kozinca razrešili župnijskih dejavnosti in v skladu s sklepom Slovenske škofovske konference imenovali za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika Bogoslovnega semenišča v Ljubljani. To ga je popeljalo tudi v Rim, kjer je oktobra 2018 na Papeški univerzi Gregoriana opravil študij za vzgojitelje duhovnikov in posvečenega življenja.

Konec septembra 2019 je začel izvajati propedevtični letnik v župniji Šmarje pri Jelšah. Njegovo poslanstvo vzgojitelja se je nadaljevalo, saj ga je celjski škof Matjaž oktobra 2021 imenoval za člana Zbora svetovalcev in člana Duhovniškega sveta Škofije Celje, oktobra 2022 pa za voditelja Komisije za trajno duhovniško formacijo in voditelja bogoslovcev Škofije Celje.

Tretji murskosoboški škof

Kozinc je z današnjim dnem novi škof Škofije Murska Sobota, ki ima razmeroma kratko zgodovino, saj je bila ustanovljena 7. aprila 2006.

Njen prvi škof je bil dr. Marjan Turnšek, imenovan 25. junija 2006. Po njegovem imenovanju za nadškofa pomočnika v Mariboru 28. novembra 2009 je za škofa v Murski Soboti prišel mariborski pomožni škof msgr. dr. Peter Štumpf. Škof Štumpf je vodil škofijo do 29. novembra 2024, ko je bil imenovan za koprskega škofa.