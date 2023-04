Ljubljanski nadškofiji rekordnih 22,6 milijona evrov odškodnine

Ljubljanska nadškofija je zaradi dolgotrajnega denacionalizacijskega odločanja, ki se nanaša na gozdove in druga zemljišča na območju Pokljuke in Mozirja, prejela rekorden odškodninski zahtevek 22,6 milijona evrov, poroča Dnevnik.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je v sredo Nadškofiji Ljubljana nakazal 5.016.714 evrov, s čimer so dokončno poplačali dolg za denacionalizacijski odškodninski zahtevek, ki se nanaša na gozdove in druga zemljišča na območju Pokljuke in Mozirja. Odškodninski zahtevek je državo tako stal rekordnih 22,6 milijona evrov.

Odškodninski zahtevek povišali kar trikrat

Tožbo zoper sklad so v nadškofiji vložili marca 2018. Škodo zaradi izgubljenega prihodka za čas, ko iz pokljuških in mozirskih gozdov niso mogli prodajati lesa, so najprej ovrednotili na dobrih 13,4 milijona evrov. Kasneje so odškodninski zahtevek povišali še trikrat –najprej na 15,6, potem na 18,9 in na koncu na skoraj 20 milijonov evrov (brez pripadajočih zamudnih obresti).

Pokljuške in mozirske gozdove je nadškofija sicer dobila nazaj med letoma 2013 in 2016 po skoraj četrt stoletja trajajočem denacionalizacijskem postopku.

Sklad je nadškofiji julija 2019 in novembra 2022 nakazal 17,6 milijona evrov, v sredo pa še dodatnih pet milijonov.