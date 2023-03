Končalo se je bizarno sojenje igralki, odškodnina znaša en dolar

Ameriška igralka Gwyneth Paltrow ni kriva za smučarsko nesrečo, ki se je februarja 2016 pripetila na obronkih planine Flagstaff v zvezni državi Utah, je odločila porota na sodišču v Park Cityju v zvezni državi Utah. Tako se je končal eden najbolj bizarnih ameriških sodnih procesov v zadnjem času, ki so ga ljudje množično spremljali, kot bi gledali resničnostni šov.

Zvezdnica se je na sodišču znašla po tem, ko jo je upokojeni zdravnik Terry Sanderson obtožil, da se je na smučišču zaletela vanj, nato pa pobegnila s kraja nesreče. Trdi, da si je ob trku trajno poškodoval možgane in da se je zaradi zdravstvenih težav odtujil od svoje družine.

Terry Sanderson Foto: Reuters

Najprej je zahteval več kot tri milijone dolarjev odškodnine, nato pa si je premislil in zahteval le 300 tisoč dolarjev. Po odločitvi porote pa tega denarja ne bo videl, temveč bo moral celo plačati stroške sojenja in odvetnikov, pa tudi odškodnino igralki, ki je vložila protitožbo in v njej trdila, da je zaradi sojenja utrpela "ekonomsko škodo".

Foto: Reuters

Odškodnina pa upokojenega zdravnika ne bo premočno udarila po žepu. Gwyneth Paltrow je namreč zahtevala res majhno odškodnino. "Naj plača odvetnike, zase pa želim le en dolar," je dejala in sodišče je to tudi potrdilo. Ob odhodu iz sodne dvorane pa je po poročanju ameriških medijev igralka prišla do tožnika, se sklonila k njemu in dejala: "Želim vam vse dobro."

