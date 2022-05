Hči Gwyneth Paltrow ima 18 let in je njena popolna kopija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Reuters

Apple Martin, hči igralke Gwyneth Paltrow in glasbenika Chrisa Martina, je pretekli konec tedna dopolnila 18 let. Ob tej priložnosti je hollywoodska zvezdnica na Instagramu objavila hčerkino fotografijo in ob njej zapisala: "18. Danes sem kar brez besed. Ne bi mogla biti bolj ponosna na žensko, kakršna si."

Gwyneth Paltrow je svoji prvorojenki sporočila, da je izjemna oseba in da jo ima neizmerno rada.

Igralkini sledilci pa so ob fotografiji komentirali predvsem, kako neverjetno sta si mama in hči podobni. "Mislila sem, da je to Gwyneth, enaki sta," je zapisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Lepa je kot mama!"

49-letna Gwyneth Paltrow ima ob Apple še 16-letnega sina Mosesa, oba otroka sta se ji rodila v zakonu s Chrisom Martinom, od katerega se je ločila leta 2016. Od leta 2018 je poročena s producentom Bradom Falchukom.

