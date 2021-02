Zdravniki svarijo pred Gwyneth Paltrow in njenimi "covidnimi nasveti"

Zvezdnica že nekaj let vodi uspešno platformo in znamko Goop, prek katere deli nasvete o zdravem življenjskem slogu.

Zvezdnica že nekaj let vodi uspešno platformo in znamko Goop, prek katere deli nasvete o zdravem življenjskem slogu. Foto: Getty Images

Predstavnik britanskega državnega zdravstva (NHS) Stephen Powis je opozoril javnost pri upoštevanju nasvetov hollywoodske zvezdnice Gwyneth Paltrow, ki je pred kratkim prebolela covid-19 in napisala blog o tem, kako okreva po okužbi.

Igralka, podjetnica in gurujka za življenjski slog, ki je znana po svoji neskromnosti in tem, da priljubljenost joge in brezglutenske diete pripisuje sebi, je razkrila, da je po okrevanju po covid-19 nastopila večja utrujenost in tako imenovana možganska megla, česar se je lotila reševati z rahlo spremembo vsakdana.

Poveličuje izdelke, ki jih drago prodaja na svoji strani

Med drugim je zapisala, da je začela slediti načelom tako imenovanega intuitivnega posta, da ne je pred 11. uro dopoldne, da sledi ketogeni dieti ter se hkrati prehranjuje večinoma s hrano rastlinskega izvora. Prav tako ne uživa sladkorja in alkohola, trenutno prisega na zeliščne koktajle določene znamke, ki jo seveda prodaja na svoji priljubljeni spletni strani Goop. Za dobrih 700 mililitrov je potrebno odšteti okrog 26 evrov.

Dodala je, da obstajajo zadostni dokazi o učinkovitosti tovrstnega prehranjevanja, ter da je "naredila raziskavo o tem in našla nekaj odličnih stvari, ki podpirajo njeno početje".

Vse skupaj zaokroži z rednimi obiski infrardeče savne, nekaj, kar lahko njeni zvesti bralci prav tko kupijo pri njej - infrardečo odejo, ki deluje po principu savne, prodaja za 500 dolarjev (približno 410 evrov).

"Tako kot virus tudi lažne informacije prečkajo meje"

Powis iz NHS je po Gwynethinem zapisu posvaril ljudi, naj ne sledijo njenim nasvetom in nasvetom drugih vplivnežev, ko govorijo o covid-19, češ da "širijo lažne informacije".

"Žal mi je, da Gwyneth trpi za posledicami covid-19, želim ji dobro okrevanje, a nekaj rešitev, ki jih ponuja, niso rešitve, ki bi jih svetovali pri NHS," je pojasnil in dodal, da je treba covid-19 jemati zelo resno, ter da imajo vsi vplivneži to odgovornost. "Tako kot virus tudi lažne informacije prečkajo meje, mutirajo in se razvijejo naprej. Zato menim, da imajo družbeni mediji resnično odgovornost".

To ni prvič, da se je Gwyneth skupaj s svojo platfromo Goop znašla pred kritikami. Leta 2018 so morali plačati znatno poravnavo zaradi nedokazanih trditev o zdravstvenih koristih zloglasnih vaginalnih jajčec, ki so jih prodajali. Oglaševali so jih namreč z obljubami, da uravnavajo hormone, menstrualni cikel, da preprečujejo zdrs maternice in povečujejo nadzor mehurja. Skupina odvetnikov je zaradi navedb vložila tožbo proti Goopu.

Lani je 48-letnica dvignila prah, ko je začela s prodajo sveče, ki ima vonj po njeni vagini, kar je kasneje podkrepila z najavo, da bo kmalu sledila še sveča z vonjem po njenem orgazmu.

Preberite več: