Igralka tarča kritik zaradi sveče, ki ima vonj po njeni vagini #video

Potem ko je po spletu zaokrožila vest, da Gwyneth Paltrow na svoji spletni strani Goop prodaja svečo, ki nosi ime This Smells Like My Vagina, kar v prevodu pomeni "to ima vonj po moji vagini", se je na Twitterju vnela burna razprava na ta račun. Večina tviterašev se je iz igralke in (ne)posrečenega imena njene sveče norčevala.

Ime sveče, ki je preplet vonjev vrtnice, cedre in bergamota, je nastalo spontano, med izbiranjem ustreznih vonjav za svečo, poroča portal Huffington Post. Ko je Gwyneth skupaj s parfumerjem Douglasom Littlom iskala ustrezno kombinacijo vonjev, je ob eni od mešanic v šali izjavila: "Uh, to ima vonj po vagini." In to smešno, malce provokativno poimenovanje je tako na koncu ostalo tisto pravo za njeno novo svečo, ki stane nič manj kot 75 dolarjev, kar znaša 67 evrov.

The $75 candle with an 'unexpected scent' has already sold out.😳 — LADbible (@ladbible) January 11, 2020

Čeprav je zanimanje za svečo neizmerno veliko – izdelek je bil namreč v nekaj urah razprodan –, pa je na družbenih omrežjih igralka zaradi nje postala tarča posmeha. "Kakšen je vonj obupa v želji po pozornosti?" je v odziv na igralkino svečo zapisal eden od tviterašev, drugi pa se je delal cinično nevednega: "Čakajte, gre za prav njen osebni vonj ali vonj na splošno? Kako to deluje?"

Našli so se tudi veliko bolj neusmiljeni, ki so igralko naravnost skritizirali, češ da je to čista neumnost in da je prestopila meje dobrega okusa. "Ne morem verjeti, ne morem verjeti, ne morem verjeti, da bi nekdo zapravil 75 dolarjev za presneto svečo, ki ima vonj po vagini Gwyneth Paltrow," se je glasil le eden od mnogih besnih zapisov.

Več objav s Twitterja si oglejte spodaj.

For those who cannot afford Gwyneth Paltrow's new $75 dollar Vagina-scented candle: pic.twitter.com/VxXse4jn2z — MeatBlanket (@MeatBlankett) January 12, 2020

Loving my new Gwyneth Paltrow vagina scented candle. pic.twitter.com/bo3FBWVHtT — JMS (@JMScomedy) January 12, 2020

Fifty seven pound for a candle that smells like someone’s vagina.



You can smell mine for a fiver. — Sheena (@sarky_sheena) January 11, 2020

I hear Gwyneth Paltrow's vagina candle, burns for 48 hours, just like a yeast infection- hahahahaha — Jenny Eclair (@jennyeclair) January 12, 2020

When you start to burn that gwenith Paltrow vagina candle pic.twitter.com/uiBBG7NQTs — Donald Kinton (@Donny_Goblue) January 13, 2020