Gwyneth Paltrow pravi, da v omari potrebujete le teh 13 kosov #video

Gurujka za življenjski slog ima spet nove ideje in nasvete, kako izboljšati življenje drugih. Tokrat je predstavila lastno kapsulno kolekcijo 13 modnih kosov, s katerimi bo vsakodnevno urejanje bistveno lažje.

O popolnoma usklajeni garderobi z malo oblačili, ki se medsebojno povsem ujemajo, o tako imenovani kapsulni garderobi, smo že pisali. Nazadnje jo je pohvalila tudi strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani.

Zdaj jo opeva tudi igralka in gurujka za življenjski slog Gwyneth Paltrow, ki je pod svojo znamko Goop izdala kolekcijo 13 modnih kosov. Ti naj bi olajšali vsakodnevno urejanje, a poskrbeli za klasičen videz, ki ne gre nikoli iz mode.

Foto: Getty Images

Tako udobno, da pozabiš, kaj nosiš, dokler ne dobiš pohvale

Gre za kose, ki so sicer že dlje časa del Goopove znamke G Label, a so med najbolj zaželenimi, zato jih je Gwyneth združila v kapsulno kolekcijo. "Naše stranke vedno povprašujejo po teh kosih, prav po naključju pa so tudi eni od Gwynethinih najljubših," je pojasnila direktorica modnega oddelka pri Goopu Shaun Kearney.

Kolekcija med drugim vključuje črne hlače z visokim pasom, klasičen črn suknjič, siv puli, ravno krilo, temnomodro jopico in druge kose, ki se jih lahko nosi tako v službi kot v prostem času, saj so narejeni po modelu klasične Goopove ženske, je še razložila Kearneyjeva.

"Veliko navdiha dobimo pri naših zaposlenih, ki morajo iz službe hiteti na različne dogodke ali otroške tekme. To smo imeli v mislih tako pri kroju kot materialih, hkrati pa smo hoteli, da so oblačila modna in praktična. Mora biti tako udobno, da pozabiš, kaj nosiš, dokler ne dobiš pohvale."

Kapsulna kolekcija po izboru Gwyneth Paltrow:

1 / 6 Rebrasta majica z rokavi, 395 dolarjev; majica brez naramnic, 195 dolarjev (Foto: Goop) 2 / 6 Jopica, 595 dolarjev; kavbojke, 295 dolarjev (Foto: Goop) 3 / 6 Hlače, 495 dolarjev; jakna, 595 dolarjev (Foto: Goop) 4 / 6 Bodi z dolgimi rokavi, 225 dolarjev; sivo krilo, 495 dolarjev; siv puli, 450 dolarjev (Foto: Goop) 5 / 6 Bluza, 375 dolarjev; suknjič, 595 dolarjev; hlače, 495 dolarjev (Foto: Goop) 6 / 6 Črn puli, 595 dolarjev (Foto: Goop)

S trajnostjo v mislih

Pri Goopu so kapsulno kolekcijo izdali tudi zaradi trajnosti, ki jo ozaveščene stranke pri svoji garderobi cenijo vedno bolj. "Izbrani kosi v kapsulni kolekciji niso trendi in upamo, da se bodo ženske k njim vračale vedno znova, za katerokoli priložnost, leta in leta."

"Zbrali smo sloge, ki so odporni proti trendom, in izdelali oprave, primerne za vse dni v tednu, vse leto." Seveda pa je ta brezčasni navdih prišel od nikogar drugega kot ustanoviteljice Goopa Gwyneth Paltrow, je dodala direktorica modnega oddelka.

