S takšnimi oblačili boste imeli popolnoma usklajeno garderobo #video #foto

O tako imenovani kapsulni garderobi smo že pisali, zdaj pa je nanjo spomnila še strokovnjakinja za kulturo oblačenja, ki jo priporoča vsem. Z njo bosta kombiniranje in vsakodnevno urejanje precej olajšana.

Strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani, ki se z modo in osveščanjem ljudi o lepšem in boljšem oblačenju ukvarja že 20 let, je velika zagovornica kapsulne garderobe.

Gre za popolnoma usklajeno garderobo z malo oblačil, ki se medsebojno povsem ujemajo. In ker se Pisanijeva ravna po pravilu manj je več, jo močno priporoča vsem.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Stremite k enobarvnim oblačilom

Na svoji strani na družbenem omrežju Facebook, kjer redno objavlja koristne modne nasvete, je delila fotografijo dobrega primera kapsulne omare, ob njej pa tri preprosta pravila:

"Vsa oblačila nosite." "Vsa oblačila se med seboj kombinirajo." "Če ste minimalist, potem bo to za vas OK, saj je dobro, da imate vsaj tri kose sive barve. Da, pa seveda črna ne manjka."

Strokovnjakinja nam je ob tem zaupala še en nasvet: najracionalnejši nakup so enobarvna oblačila. Pri tem poleg črnine, katere ima večina žensk v svoji omari po njenem mnenju preveč, predlaga še temno modro barvo, ki "daje vtis zanesljivosti in je odlična izbira za bančni poslovni svet", ter nevtralne peščene odtenke, dobra izbira pa je tudi smetanasto bela barva, pravi.

Ste že slišali za CAPSULE WARDROBE? Gre za popolnoma usklajeno garderobo. 1. Vsa oblačila nosite. 2. Vsa oblačila se med... Posted by Lea Pisani - Image Consulting on Wednesday, October 16, 2019

S to filozofijo boste v trendu

Medtem ko večina moških takšno preprosto garderobo že ima, pa verjetno ne bo po meri tistim, ki uživajo v vzorcih in vpadljivih barvah.

A trenutno sta takšen minimalističen videz in preprosto kombiniranje brez pretiravanja precej moderna, kar je za nekatere lahko dodaten razlog za prevetritev garderobe. "S to filozofijo boste v trendu, saj se vrača 'nova-stara gospa' umirjenega sloga, klasičnih krojev in nevpadljivih barv," še pojasnjuje Pisanijeva.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

V dilemi se oblecite od glave do pet v eno barvo

Sicer pa se enobarvnost odlično izkaže ob dnevih, ko imate težave s sestavljanjem oprave. S tem, ko se boste od glave do pet odeli v eno barvo, ne boste nikoli zgrešili, delovali boste urejeno in samozavestno.

Tudi zato strokovnjakinja za kulturo oblačenja med drugim svetuje še nakup kosov v kompletu, saj je urejanje tako veliko lažje. "Ko gremo v trgovino, nakupujemo v kompletih; zgornji in spodnji del, mogoče celo dva zgornja dela, da imamo nekaj, kar lahko že jutri oblečemo v službo."

Nekatere znamke imajo celo pripravljene kolekcije v kompletih, tako imenovane "co-ord sets", pri čemer prodajajo ujemajoča se krila ali hlače z jaknami, suknjiči, puloverji, majicami ...

Foto: Getty Images

