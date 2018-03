Šest večnih kombinacij, da se boste lažje oblekli za službo

Včasih se zdi največji izziv sestaviti modno kombinacijo, primerno za službo. Sploh v dnevih, ko nam vreme ni ravno naklonjeno. Ko res ne vemo, kako se obleči in katere kose kombinirati, pridejo prav splošne formule kombinacij, ki ne bi smele razočarati.

V službi ste lahko oblečeni udobno, a šik. Foto: Getty Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začeti je treba pri urejeni garderobi. Nov letni čas je kot nalašč za ponovno reorganizacijo omare. Če res ne veste, kje in kako začeti, preberite nasvete feng šuj mojstrice Tanje Glažar, ki pravi, da lahko ta starodavna umetnost odlično pomaga tudi pri urejanju garderobe.

Pri preurejanju in odločanju, katere kose zavreči in obdržati, si pomagajte s preprosto tabelo in tudi z nasveti blogerke Caroline Joy Rector, zagovornice tako imenovane kapsulne garderobe, v kateri je za najboljše kombinacije dobro imeti le 37 kosov.

Plisirano krilo je nujen jesenski kos: nosite ga lahko k sandalom, gležnjarjem in tudi supergam. Foto: Getty Images

Ko ste svojo garderobo spremenili v zavidanja vreden prostor, ki bi ga lahko zlahka zamenjali za mini trgovino z oblačili, si sestavite kombinacije za dneve, ko potrebujete hitro pomoč. Sledite naslednjim formulam.

Oprijeto cevasto (pencil) krilo + drzna bluza

Klasično oprijeto krilo do kolen lahko včasih deluje dolgočasno, če ga kombinirate z navadno belo srajco. Poskusite z drznejšo, ki ima volančke ali polnejše rokave. Oprava bo zasijala drugače in morda celo bolje.

Obleka + brezrokavnik

Plastenje lahko zelo popestri opravo in eleganten brezrokavnik je odličen za to. Poskusite ga dodati svoji najljubši službeni obleki, ki morda deluje preresno, saj jo bo brezrokavnik omehčal.

Večna črnina z romantičnim pridihom Foto: Getty Images

Oprijete hlače + majica s kratkimi rokavi + suknjič

Najlepši del te oprave je, da se jo da nadgraditi z dodatki, odvisno od tega, kako zelo urejeni morate biti. Če gre za pomemben dan v pisarni, zraven obujte čevlje z visoko peto in dodajte kakšen zanimiv kos nakita, za bolj sproščen dan, pa so balerinke ali mokasinke odlična izbira.

Svilena bluza + krilo A-kroja srednje dolžine

Gre za klasično kombinacijo, s katero ne morete zgrešiti. Klasično krilo A-kroja lepo poudari vaš pas in s tem postavo, čeprav na sebi nimate nič oprijetega. Svilena bluza z vzorcem bo dodala kanček drznosti.

Prijeten pulover je v kombinaciji z elegantnejšim spodnjim delom lahko zadetek v polno. Foto: Getty Images

Plisirano krilo + udoben pulover

Pravzaprav bo udoben pleten pulover lepo pristajal kakršnemukoli krilu, plisirano bo le dodalo nekaj pestrosti celotni opravi. Za bolj klasičen videz izberite oba kosa v enaki barvi, a ker bosta iz povsem drugačnih materialov, bo kombinacija vseeno razgibana.

Hlačno krilo + svilena majica + suknjič

Hlačno krilo je lahko odlično po dnevu oprijetih oblačil, da koža zadiha. Dodajte majico in suknjič ter pete za še bolj šik videz.

Preberite še: Kako pripraviti garderobo za jesen brez dodatnega zapravljanja

Save