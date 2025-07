Pogrešan je 34-letni Poljak. Nazadnje so ga videli na Kredarici.

Svojci od petka pogrešajo 34-letnega državljana Poljske Macieja Marcina Witana. Pogrešanega so nazadnje videli v petek okoli 11. ure pri koči na Kredarici, ko se je peš odpravil na vrh Triglava. Visok je okoli 190 centimetrov in je suhe postave. Na sebi ima modro pohodno jakno, rjave pohodne čevlje znamke Lowa in belo čelado.