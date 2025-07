Kriminalisti Policijske uprave (PU) Maribor so po preiskavi smrti ženske na območju Miklavža na Dravskem polju, ki so jo maja napadli psi, ovadili 50-letnega moškega. Ovadbo so vložili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, so danes sporočili s PU Maribor.

O smrti 84-letne ženske, lastnice psov, so bili obveščeni 27. maja popoldne. Ob prihodu policistov na kraj je bila mrtva, ob njej pa so bili trije psi.

O dogodku sta bila tedaj obveščena dežurni okrožni državni tožilec in dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je odredil sodno obdukcijo. Ugotovili so, da je umrla zaradi več ugrizov in posledične izkrvavitve.

Preiskava je zdaj zaključena, kriminalisti pa so zbrali dovolj dokazov, da so podali kazensko ovadbo zoper 50-letnega moškega na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru po 118. členu kazenskega zakonika, so še sporočili s PU Maribor. Identitete ovadenega niso razkrili.

Lastništvo psov prepisal na mater

Pse so sicer po nalogu inšpekcije po dogodku usmrtili. Inšpekcija Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je namreč za vse tri odredila evtanazijo. Argentinski dogi sta že januarja lani dobili status nevarnih psov, potem ko sta na ulici napadli drugega psa in njegovega lastnika.

Takrat so bili psi še v lasti sina pokojne, ki so ga po pisanju Dnevnika v preteklosti obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in tudi zaradi prekrškov, povezanih z zakonom o zaščiti živali. Policisti so zato lani predlagali trajni odvzem psov, a je sin lastništvo psov prepisal na mater, pse pa sta dobila nazaj.