Jeseni se bo v ljubljanskem nakupovalnem središču Supernova odprla svetovno znana trgovina s spodnjim perilom Victoria's Secret, prva v Sloveniji. Novico so na svojih družbenih omrežjih potrdili v Supernovi, kjer so zapisali, da so "hranili majhno skrivnost".

Objavili so tudi posnetek iz nakupovalnega središča, kjer bo stala priznana trgovina. V komentarjih so se medtem že oglasili številni navdušenci, ki komaj čakajo na prihod Victoria's Secret v Ljubljano.

Njihove izdelke smo do zdaj lahko kupovali v bližnjih trgovinah v Benetkah, Budimpešti, Beogradu ali na Dunaju. Trgovina Victoria's Secret v Ljubljani bo tako prva v Sloveniji.

Tyra Banks, Gisele Bündchen in Heidi Klum

Trgovine Victoria's Secret slovijo po ponudbi spodnjega perila, kopalk, športnih oblačil in lepotnih pripomočkov. Pomemben del blagovne znamke so tudi modne revije Victoria's Secret, ki so jih pripravljali med letoma 1995 in 2018, lani pa se je slavna revija, ki svoje manekenke promovira kot fantazijske angele (Viktorijini angeli, op. p.), po petih letih premora vrnila. Skozi leta so bile med njihovimi ambasadorkami vse najslavnejše svetovne manekenke, kot so Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Behati Prinsloo in Miranda Kerr.

Podjetje sta leta 1977 ustanovila zakonca Roy in Gaye Raymond, pet let kasneje pa nekaj trgovin prodala Lesu Wexnerju, ki je podjetje razširil na 350 trgovin po vsej državi. Do začetka 90. let prejšnjega stoletja je Victoria's Secret postala največji prodajalec spodnjega perila v Združenih državah Amerike.

