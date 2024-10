Po petih letih premora se je modna revija Victoria’s Secret vrnila v velikem slogu in znova navdušila modno občinstvo. Na modni brvi je bilo mogoče videti slavne obraze, ki so pritegnili pozornost že na prvi pogled. Tokratna vrnitev ni bila zgolj obuditev znamenitih angelskih kril in razkošnega spodnjega perila, temveč tudi pomemben korak k vključevanju raznolikosti. Dogodek, ki se je odvijal v New Yorku, je prinesel svežino, ki odseva spremembe v modni industriji in družbi.

Mož manekenke, ki je na modni reviji vsekakor izstopal

Dylan Sprouse, mož slavne manekenke Barbare Palvin, je poskrbel za presenečenje. Na dogodek je prinesel kartonasta izreza njunih domačih živali, s katerima je močno mahal, ko je nastopila njegova boljša polovica. Povedal je, da gleda samo svojo ženo in da ga ostale ne zanimajo.

Zvezdniški obrazi na modni brvi

Letošnja revija je privabila nekaj najbolj prepoznavnih imen v modnem svetu. Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio in Tyra Banks so znova stopile na modno stezo in očarale občinstvo s svojo prisotnostjo in karizmo. Tyra Banks, ki se je po skoraj dvajsetih letih vrnila na pisto Victoria’s Secret, je spektakularno zaključila revijo z veličastnim ognjemetom, ki je osvetlil nebo in odprl vse oči.

Ženski glasbeni nastopi, ki so preglasili ulice New Yorka

Ena od ključnih novosti letošnje modne revije je bila izključno ženska glasbena zasedba. Legendarna Cher, ki je s svojo izvedbo uspešnice Believe ustvarila čarobno vzdušje, je bila eden izmed vrhuncev večera. Poleg nje sta nastopili še Lisa iz skupine Blackpink in vzhajajoča zvezda Tyla, ki sta s svojimi nastopi dvignili energijo in navdušili občinstvo.

Raznolikost in nov pristop k lepoti

Letošnja revija je z večjo vključitvijo različnih telesnih tipov pokazala, da se Victoria’s Secret prilagaja sodobnim trendom. Na modni stezi so se poleg tradicionalnih manekenk predstavile tudi ženske različnih telesnih oblik, kot so Ashley Graham, Paloma Elsesser in Jill Kortleve. Ta nov pristop odraža sodobno preobrazbo industrije, ki vse bolj sprejema lepoto v vseh njenih oblikah in dimenzijah.

Prvič vključeni tudi transspolni manekenki

Na letošnjem modnem dogodku sta bili prvič vključeni transspolni manekenki, kar dokazuje, da blagovna znamka podpira raznolikost. Ta prelomni trenutek ne le poudarja širjenje lepotnih idealov, temveč tudi odraža prizadevanja znamke, da postane bolj odprta in sprejemajoča za vse oblike ženskosti in identitete, s čimer postavlja nove standarde za prihodnost v modi.

Preplet modnih ikon in novih zvezd

Na reviji so poleg sodobnih manekenk nastopile tudi modne ikone, kot sta Kate Moss in Carla Bruni, ki sta s svojo brezčasno eleganco popestrili dogajanje.

Ob njiju so po modni stezi hodile tudi mlajše zvezde, kot sta Bella Hadid in Vittoria Ceretti, kar je dokaz, da Victoria’s Secret uspešno združuje generacije in postavlja most med preteklostjo in prihodnostjo modne industrije.

