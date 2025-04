Kaj so pokazali mladi upi slovenske mode? #foto

Na že tradicionalni modni reviji so svoje zamisli predstavili dijaki zaključnega letnika modnega oblikovanja na ljubljanski Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. Poglejte, kaj so predstavili!

Na prvi aprilski večer je bila v ljubljanskem Centru Rog edinstvena modna revija, ki je združila umetnost, kulturo in inovativnost. Dijaki četrtega letnika modnega oblikovanja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana so pod nazivom Kultura, ki povezuje svetove predstavili svoje izvirne modne kreacije, ki so očarale obiskovalce s svojo pestrostjo, prepletom različnih kulturnih vplivov in estetskih slogov. Dogodek je postal pravi praznik mode, na katerem so se mladi oblikovalci vživeli v globalni svet in ga reinterpretirali skozi svojo ustvarjalnost.

Meseci dela, raziskovanja in eksperimentiranja

Modna revija je že tradicionalni projekt, ki za dijake četrtega letnika predstavlja pomemben mejnik v njihovem izobraževalnem procesu. S tem dogodkom končujejo svojo izobraževalno pot na področju modnega oblikovanja, saj ob tem predstavljajo svojo zaključno nalogo, ki je rezultat večmesečnega dela, raziskovanja in eksperimentiranja.

Kaj so predstavili? Poglejte:

Letošnja revija je ponudila edinstvene modne kreacije, ki so združevale bogato tradicijo in sodobne oblikovalske smernice ter obenem ustvarile most med različnimi svetovnimi kulturami. Obiskovalci so lahko občudovali oblačila, ki niso bila zgolj estetsko dovršena, ampak so nosila globlja sporočila – povezana z globalnimi temami, etičnimi vprašanji ter iskanjem identitete v prepletu tradicije in sodobnosti.

Pestra paleta materialov in tehnik

Mladi oblikovalci so pokazali svojo izjemno tehnično spretnost pri uporabi različnih ustvarjalnih tehnik. V svojih kreacijah so združevali različne materiale in postopke, kot so poslikava tekstila, sitotisk, plisiranje, teksturiranje, kvačkanje, vezenje, zračna čipka, digitalni tisk ter ustvarjanje unikatnih detajlov.

