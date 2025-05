Gimnazijska profesorica sociologije Marija Vasić iz Novega Sada je že dva meseca priprta, po torkovem podaljšanju pripora pa je začela gladovno stavkati, zavrača tudi vodo ter infuzijo. Zahteva, da jo izpustijo iz, kot trdi, nezakonitega pripora, v katerem je zaradi domnevnega poskusa rušenja ustavnega reda. Podpirajo jo tudi njeni učenci in njihovi starši ter drugi podporniki stranke Gibanje svobodnih državljanov, katerega članica je. Če ne bodo uslišani, grozijo z blokado sodišča, poroča novičarski portal Nova.rs.

Marija Vasić, profesorica na gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj in aktivistka Pokreta slobodnih građana, je začela gladovno stavkati. Zavrača tudi vodo.

Profesorica Marija Vasić je zagotovo med tistimi, o katerih se bo govorilo tudi, ko bodo študentske blokade in protesti končani. Zaradi odvzema prostosti, pa tudi zaradi odličnih odnosov s svojimi dijaki, ki jih vodi na spominske pohode in jih poučuje o Novosadski raciji – masovnem poboju več tisoč domačinov s strani fašistične madžarske vojske med drugo svetovno vojno. Bori se proti pozabljanju, saj meni, da brez kulture ohranjanja spomina ne more biti zdrave prihodnosti. "Racija je najgrozljivejša beseda v besednjaku vsakega Novosadčana," je dejala v enem od intervjujev.

Očitno je Vasić trn v peti oblasti, saj so njej in še petim aktivistom v torek še za mesec dni podaljšali pripor.

Izrecno je poudarila, da v politiki ni zaradi osebnih koristi, da pa je bila pogosto tarča "vsakega norca". Verjame v mlade, zato se med drugim bori z njimi in zanje, strankarsko politično udejstvovanje pa je ne zanima, prav tako dijakov ne obremenjuje s svojimi prepričanji.

Vseeno pa upa, da bodo na vrh kmalu prišli mladi, ki jim je dovolj političnega oportunizma, brezbrižnosti in korupcije, ki ne pristajajo na mentalno apatijo, v kakršni živijo danes. Prepričana je, da je treba sistem spreminjati z ozaveščanjem, čeprav je to težja pot, a se jo da spreminjati z izobraževanjem.

Marija Vasić je bila, tako kot ostali aretirani, obtožena poskusa rušenja ustavnega reda, in sicer na podlagi prisluškovanja, ki je bilo predvajano na režimski televiziji.

Sodišče je v obrazložitvi podaljšanja pripora navedlo nevarnost ponovitve kaznivega dejanja, saj konca trenutnih protestov državljanov in študentov še ni videti.

Foto: STA