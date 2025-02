V Srbiji ob stotem dnevu od tragedije v Novem Sadu novi protesti

V Srbiji tudi danes potekajo protesti, s katerimi demonstranti obeležujejo sto dni od tragedije v Novem Sadu, v kateri je življenje izgubilo 15 ljudi. V Beogradu študentje blokirajo most Gazela, v Novem Sadu tri križišča, v Kragujevcu pa je skupina študentov začela maraton do prestolnice, kjer bodo predali povabila na prihajajoči protest.

K blokadi pod sloganom "Gazelo teptamo, ker vi teptate pravico" so pozvali študente beograjske fakultete za kmetijstvo, ki so na družbenih omrežjih sporočili, da bo blokada mostu trajala do 18. ure. Protestniki na mostu nosijo transparente z imeni 15 žrtev, v reko pa so simbolično vrgli 15 vrtnic.

V Novem Sadu so medtem študentje začeli triurno blokado treh križišč, ki bo trajala do 14. ure, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Skupina petih študentov v Kragujevcu pa je zjutraj začela štafetni maraton do Beograda. Predvideno je, da bodo okoli 115 kilometrov dolgo pot zaključili do poznega večera, nato pa bodo svojim kolegom predali povabila na protest v Kragujevcu, ki je načrtovan za soboto.

Poziv k protestom po vsej državi

Med drugim so študenti za danes ljudi pozvali, naj se v čim večjem številu zberejo tudi na ulicah Niša, Vlasotinca, Čačka in drugih krajev, poroča portal srbske televizije N1.

Protesti v Srbiji so se začeli po novembrskem smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, razmere pa so se zaostrile konec januarja po napadu na skupino študentov v Novem Sadu. Dva od napadalcev sta po navedbah študentov prišla iz prostorov vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

Kmalu po napadu sta odstopila srbski premier Miloš Vučević in novosadski župan Milan Đurić. Razmere se sicer niso umirile, saj se protesti po državi nadaljujejo.