Protest v podporo srbskim študentom in proti županu Jankoviću #video

Danes opoldne so ljubljanske ulice zavzeli protestniki, ki so izrazili podporo srbskim študentom in nasprotovanje ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, zaradi njegovega pisma, v katerem je izrazil podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.

Protestniki, ki so shod začeli pred srbsko ambasado, so pot nadaljevali po ljubljanskih ulicah do Prešernovega trga in Mestnega trga, kjer so prebrali svoje zahteve, poroča portal N1. Županu Jankoviću dali teden dni časa, da izpolni zahteve, sicer bodo pritisk stopnjevali.

Nekaj po 13. uri so se protestniki začeli razhajati.

