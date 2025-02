Ljubljanski župan Zoran Janković je na redni tedenski novinarski konferenci odgovarjal na dodatna vprašanja glede pisma podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Ponovil je, da je pismo poslal le v lastnem imenu, njegova glavna želja pa sta mir in stabilnost v Srbiji. Glede nasprotovanja v javnosti vztraja, da ima vsak pravico do mnenja.

"Govoril sem izključno v svojem imenu, brez pooblastil kogarkoli," je Janković ponovil pojasnila, ki jih je dal že v ponedeljek, med drugim v obeh osrednjih večernih informativnih oddajah na Televiziji Slovenija in POP TV.

Pismo je imelo sicer glavo župana Mestne občine Ljubljana, podpisal pa ga je kot Zoran Janković. "Moja odločitev, moje pismo," je bil ob tem jasen župan. Priznal je, da bi mu bilo veliko lažje, če pisma ne bi poslal. A to je naredil in za tem stoji, je pristavil.

Številne kritike v javnosti

Kako je Vučić pismo razumel in kaj je z njim naredil, je zadeva srbskega predsednika, ki je v zadnjih tednih pod velikim pritiskom zaradi množičnih protestov po državi. Vučić je sicer Jankovića po prejemu pisma poklical, a župan danes vsebine pogovora ni želel razkriti. Ponovil pa je, da sta s srbskim predsednikom prijatelja.

Janković je bil zaradi pisma deležen številnih kritik v javnosti. Kritiko na račun Jankovića sta v ločenih peticijah izrazili skupini uglednih javnih oseb iz Ljubljane, zaradi javne podpore in ponujene pomoči župana srbskemu predsedniku je s položaja protestno odstopila komisija za podelitev Župančičevih nagrad, najvišjega priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture.

Za soboto je napovedan tudi protest, ki ga pripravlja Participativna ljubljanska avtonomna cona - Plac.

Protestniki so pred Mestno hišo dobrodošli

Janković je danes zatrdil, da ne nasprotuje protestom, ki da so nekaj povsem običajnega po vsej Evropi. Tako je poudaril, da v pismu ni niti z besedo napadel protestnikov po Srbiji, nima tudi ničesar proti sobotnemu protestu v Ljubljani, protestniki so pred Mestno hišo dobrodošli. Znova je medtem obsodil vsakršno nasilje na protestih – na katerikoli strani.

Ne nasprotuje niti vsebini omenjene peticije javnih oseb z naslovom Ne v našem imenu, saj da ima vsak pravico do svojega mnenja. A če imajo to pravico oni, jo imam tudi jaz, je ponazoril.

Mir in stabilnost

Na vprašanje, kaj ga je motiviralo, da je poslal pismo Vučiću, je kot svojo primarno željo in vodilo izpostavil mir in stabilnost v Srbiji in širši regiji. Ponovil je, da ima s Srbijo že 25 let izkušenj, tako iz časov vodenja trgovca Mercator kot v času županovanja Ljubljani. Srbija je v času, ko je predsednik tam Vučić, po Jankovićevih besedah dosegla izjemen razvoj, to pa po njegovem prepričanju dokazujejo številni parametri. Gospodarski razvoj je potreben tudi za razvoj demokracije, je dodal.

Na opazko, da Srbija kljub razvoju ni demokratična in svobodna država, zadnje volitve pa da so bile tudi po oceni EU nepoštene, je odgovoril, da se ne strinja, da Srbija ni svobodna država. Kot pravi, ni slišal, da bi EU sprejela kakšne ukrepe proti Srbiji, tudi evropski voditelji pa da poudarjajo pomen miru in stabilnosti v državi in regiji.

Volitve

Absolutno pa se bodo morali državljani Srbije odločiti, koga želijo imeti na oblasti, da bo zagotavljal mir, stabilnost in razvoj, je zatrdil Janković. Parlamentarne volitve v Srbiji pričakuje še pred majem, želi pa si, da bi protestniki in predstavniki oblasti sedli za mizo in se začeli pogovarjati.

Na strani protestnikov, ki ga s sposobnostjo mobilizacije fascinirajo, si želi, da bi iz množice vzšlo nekaj voditeljev, ki bi lahko oblikovali jasen program. Po njegovem razumevanju je sicer srbska vlada večino glavnih takojšnjih zahtev protestnikov že uresničila.