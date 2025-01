Kot je še dejal Janković, imajo vsi pravico do protesta, če ta ni nasilen. Obsodil je vsako obliko nasilja, tudi proti protestnikom. Ti bodo morali po njegovi oceni nekoga postaviti na čelo gibanja in oblikovati program, ne le pozivati k odstopu Vučića, ter se preizkusiti na volitvah.

Sam si želi, da se stanje v državi uredi, da strani sedeta za mizo in se pogovorita ter da se študenti in dijaki vrnejo v šole.

Kot je poudaril, bi prebivalci Srbije šele po morebitnem odhodu Vučića z oblasti "videli, kaj so imeli". Izpostavil je gospodarsko rast Srbije v zadnjih desetih letih, njen napredek in razvoj, kot enega največjih uspehov Srbije pa navedel, da bo ta država leta 2027 gostila svetovno razstavo Expo, kar je za Srbijo velik uspeh.

Po njegovem prepričanju je nekdo zlorabil zrušenje nadstreška v Novem Sadu za politično agendo, so zapisali na portalu N1. Pri tem naj bi župan še dodal, da sicer ne želi nikogar opravičevati, a da se je po svetu zrušilo že mnogo stavb, je pa ključna stvar, da se vedno izbere najboljši izvajalec gradbenih del.

Ljubljanski župan naj bi tudi poudaril, da so slike o dogodkih v Srbiji lahko zelo različne, kar pa je odvisno od tega, "katero televizijo gledaš", a da bodo po njegovem mnenju vsi krivci za nasilje odgovarjali, saj je predsednik Vučić to jasno napovedal. Župan tudi upa, da Vučić ne bo odstopil, saj bi bilo to lahko slabo za Srbijo in Evropo.