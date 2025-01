Janković je danes dejal, da je sečnja s pomočjo helikopterja predstavljala zgolj majhen del vrednosti pogodbe, ki jo je Mestna občina Ljubljana sklenila s podjetjem Tisa za ureditev grajskega pobočja. Ta znaša 1,2 milijona evrov in poleg sečnje ter spravila lesa vključuje tudi zavarovalna dela pobočja, ki jih bodo začeli v naslednjih dneh. V petek so na grič pripeljali orodje za pilotiranje. To bo potekalo približno dva meseca in bo preprečilo padanje kamenja, je komentiral župan.

Dosedanje delo na območju griča župan ocenjuje pozitivno. "Ne samo, da je skupina strokovnjakov poseg pripravljala celo leto, za ta poseg imamo soglasje zavoda za varstvo narave," je poudaril. V sredo se je sicer odlomil del drevesa in zdrsel do hiše na pobočju, ob čemer je bilo poškodovanih šest strešnikov, fasada in okenska polica.

Na pomisleke dela javnosti o smiselnosti sečnje dreves so se prejšnji teden odzvali tudi na biotehnični fakulteti. Z oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire so sporočili, da drevesa sicer preprečujejo erozijo, vendar lahko velika drevesa, kakršna so odstranili v sečnji minuli teden, v primeru izruvanja postanejo nevarna za okoliške stavbe.