Ilirija končana, Janković odprtje napovedal za februar

Gradnja bazena na Iliriji v Ljubljani, ki je bil skupaj z dodatnimi objekti vreden 62,5 milijona evrov, je končana. "Imeli smo tehnični pregled, podane so bile določene pripombe, te se odpravljajo," je na torkovi novinarski konferenci pojasnil župan prestolnice Zoran Janković in napovedal, da bo odprtje namesto konec tega meseca februarja.

Komisija je prvi tehnični pregled kopališča opravila 18. decembra 2024 in ugotovila nekaj pomanjkljivosti, večino pa so do ponovnega tehničnega pregleda 16. januarja odpravili. V četrtek je komisija ugotovila, da je treba namestiti še slušne zanke na recepciji in zvonce za omogočanje dostopa gibalno oviranih oseb v objekt iz garaže. Ti dve pomanjkljivosti sta zadržali izdajo uporabnega dovoljenja. Z Mestne občine Ljubljana (MOL) so v torek sporočili, da so omenjeni pomanjkljivosti že odpravili.

V tehničnem pregledu so ugotovili tudi nekaj pomanjkljivosti, ki pa niso pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja. Med drugim namestitev slušnih zank na VIP, prilagoditev taktilnih oznak in dopolnitev za vodenje slepih po načrtu ter ureditev tlaka na dostopu do stadiona. Označiti morajo tudi steklene površine, namestiti zvonce za omogočanje dostopa gibalno oviranih na stadion in dobaviti invalidske vozičke, primerne za uporabo v bazenih. Odpravo teh pomanjkljivosti so že naročili, zagotavljajo na Mol.

Zoran Janković Foto: Ana Kovač Zoran Janković je povedal, da gre pri pripombah po tehničnem pregledu za običajne stvari v takih postopkih. "Vmes je bila sprejeta nova zakonodaja glede oskrbe invalidov," je izpostavil župan. Mol je imel na bazenu posebno pogodbo za sončne celice, ki so na strehi, in sedaj pridobivajo po posameznih inšpektorjih pozitivna mnenja. Računa, da bo ta del končan do konca tega meseca, potem pa bo na vrsti še zaključek z uporabnim dovoljenjem, je dodal župan.

Sprva so napovedovali odprtje Ilirije 30. januarja, nato bi moralo biti med 31. januarjem in drugim februarjem v novem centru na sporedu državno prvenstvo v plavanju v kratkih bazenih, ki bo sedaj v Tivoliju.

"Datum prvotnega odprtja je bil sprejet namensko, tudi seznam govorcev je bil narejen. Zdaj je ta preložitev tudi srečna okoliščina, ker predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije na sprva predvideni datum ni v Sloveniji," je ocenil Janković.

Janković je pred časom izpostavil tudi, da pri izgradnji Ilirije ne gre zgolj za bazen. Ohranjen je ostal zgodovinski vhodni del v plavalni center, pročelje stare stavbe je ostalo enako kot tisto ob odprtju Ilirije leta 1929, in je posvečen Stanetu Bloudku, njegovem delu in življenju. V novem objektu je olimpijski bazen in manjši ogrevalni, pisarne, ambulanta za prvo pomoč in drugo.

Dokončan je tudi drugi del kompleksa, kjer je nekaj dvoran, med drugim za igre z žogo, velika gimnastična dvorana, v kateri se bodo lahko orodja tudi umaknila, dvorana za judo in druge borilne športe ter dvorana za vodene vadbe, kot so pilates, joga, zumba. V podzemni parkirni hiši pa je več kot 300 parkirnih mest. V sklopu projekta so zgradili tudi Lattermanov podhod, ki Športni center Ilirija povezuje s parkom Tivoli.

Gradbena dela, ki jih je izvedla družba Makro 5 gradnje, so se na Iliriji začela leta 2022, prvotni rok zaključka pa je bil postavljen oktobra 2023. Vrednost vseh del se je s prvotnih 53,1 milijona evrov dvignila na 57,2 milijona evrov z DDV. V ponedeljek, 20. januarja, je bil na Portal javnih naročil RS dodan še 17. aneks, podpisan 23. decembra lani, ki je ta znesek povišal na 62,5 milijona evrov z DDV.

Foto: Božidar Kolar/STA Janković je v torek zatrdil, da ne gre za podražitve, saj teh niso dovolili, ampak za dodatna dela. S portala javnih naročil je razvidno, da so med drugim dodatno naročili dela v prostoru za izvajanje zdravstvene oskrbe, zaradi kasnejše odločitve o sončni elektrarni na strehi bazena pa so dodatno izvedli pritrdila za fotovoltaiko in elektrarno pritrdili na streho.

Na strehi objekta A, torej vhodnega objekta v Bloudkovo kopališče, ki bo tudi zdaj služil kot vhod v center, so položili WPC tlake. "Zato, da bo streha pohodna, kar bo dajalo možnost obogatitvi programa na Iliriji," so zapisali na portalu. Dodali so tudi požarni zid in stikala, ki so izpadla iz prvotnega objekta.

Pojasnili so tudi, da so center projektirali pred leti, v tem času pa se je tehnologija spremenila, zato je bila potrebna sprememba izvedbe. Zaradi nove tehnologije pa se je spremenil tudi način kontrole dostopa na objektu.

Izvedbo projekta je sicer preverilo tudi Računsko sodišče, ki je izvedlo revizijo smotrnosti ljubljanske občne pri uresničevanju javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo, poleg Ilirije še kopališča na Vevčah. Pri tem je preverilo delo občine na tem področju od med letoma 2018 in 2023. Po mnenju računskega sodišča, ki je bilo objavljeno konec lanskega leta, je bila občina pri uresničevanju javnega interesa uspešna in delno učinkovita. Podali so nekaj priporočil, od občine pa niso zahtevali odzivnega poročila.