"Ne želimo vrnitve tistih, ki so uničili državo in ki bi se danes z manipulacijami radi vrnili na oblast," je na shodu dejal Vučić in dodal, da je omenjeno gibanje namenjeno ljudem in njihovi prihodnosti. Udeležence shoda je označil za branilce Srbije, saj da je država "napadena tako od zunaj kot od znotraj".

Gibanje, k oblikovanju katerega je pozval, naj bi bilo nadstrankarsko. V njem naj bi bili zbrani ljudje različnih političnih stališč, ki pa imajo skupni cilj, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. "Ta cilj je stabilna, močna, zmagovita Srbija. Država močnih institucij. Država, ki vsem državljanom zagotavlja enake pravice," je dejal srbski predsednik.

"Na ulici se ne pride na oblast"

Proteste, ki v organizaciji študentov v državi potekajo od novembrskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, je označil za poskuse prevzema oblasti z "zlorabo otrok", navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ponovil je, da je izpolnil vse zahteve študentov, in jih pozval, da če ni tako, naj javno povejo, katere zahteve jim ni izpolnil.

Opozicijo je znova obtožil, da stoji za protesti in želi na silo priti na oblast. "Pravijo, nočemo demokracije. Hočemo se boriti na ulici in priti na oblast. Na ulici pa se ne pride na oblast," je dejal.

V številnih srbskih mestih se je zbralo na tisoče protestnikov, ki zahtevajo pravičnejšo družbo, ki temelji na vladavini prava. Foto: Reuters