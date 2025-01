Mesto novosadske tragedije: kaj pravi očividec? #video

Železniška postaja v Novem Sadu. Zgrajena je bila leta 1964, prenovili so jo leta 2021. Nato pa še lani, ko so jo julija svečano odprli. 1. novembra ob 11.52 se je zrušil njen nadstrešek in pod seboj pokopal 15 ljudi, tudi štiri otroke. Tragedija je sprožila največje proteste v Srbiji po tistih v letih 1996 in 1997, ki so predstavljali začetek konca režima Slobodana Miloševića.