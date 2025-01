Noč s študenti v Novem Sadu: Imate krvave roke, ne bomo mirno gledali, kako naši sodržavljani umirajo #foto #video

Na vhodu v zasedeno Filozofsko fakulteto v Novem Sadu nas pričaka velik napis v cirilici: "Bodi pogumen, bodi neposlušen, vsi v blokade." V fakulteto ni mogoče vstopiti brez vnaprejšnje najave. Obvezen je vpis v seznam obiskovalcev. Varnost je pomemben del protokola po večmesečnih protestih in blokadi fakultet v Srbiji, ki jo je sprožila tragedija na novosadski železniški postaji: zrušitev nadstreška je po seboj pokopala 15 življenj. Študenti pravijo, da je ta dogodek simptom stanja v Srbiji in bodo s svojimi zahtevami kljub velikim pritiskom režima vztrajali do konca.

Bilo je okoli 22. ure, po vstopu v Filozofsko fakulteto se odpre pogled na živo dogajanje. Nekateri se že pripravljajo na počitek, drugi debatirajo, nekateri se zabavajo s kartanjem.

Korupcija ubija

Hitro je jasno, zakaj so študenti v blokadi, kot pravijo zasedbi fakultete. Vse namreč povedo transparenti in napisi: Imate krvave roke. Oblast ni država. Korupcija ubija. Pametni ne popuščajo več. Vsi v blokade. Nimamo več časa. Nočem stanovanja, hočem pravico. Vsi smo skupaj, to del večjega boja.

Tudi zahteve so jasne in odločne: odstop predsednika vlade Miloša Vučevića in župana Novega Sada Milana Đurića, javna objava vse dokumentacije, povezane z rekonstrukcijo železniške postaje in pregon napadalcev na dijake novosadskih srednjih šol, ki so protestirali. Novosadski študentje podpirajo tudi zahteve beograjskih študentov, ki so ravno tako zasedli fakultete.

Vuk Vitković ima 21. let. Je študent 3. letnika socialnega dela. Na fakulteti živi že mesec dni, občasno se gre domov stuširat in preobleč. Všeč mu je, da vsi spoštujejo pravila, do dveh ponoči se vse umiri, luči se ugasnejo.

V glavnem se ukvarjajo s tem, kako obogateti

Zakaj je v blokadi? "To je preprosto moja dolžnost kot študenta. Živim v državi, v kateri očitno pravičnost ni pomembnejša od profita. Na človeško življenje se gleda kot na neko manj pomembno stvar, politiki pa se v glavnem ukvarjajo s tem, kako obogateti. S tem svojim delovanjem in z delovanjem študentov v celotni Srbiji želimo predvsem naši družbi, a tudi državam v regiji in celotnemu svetu pokazati, da mladi nismo apolitični, kar je postala nekakšna krilatica. Zelo nas skrbi naša prihodnost in naša družba. Ne bomo mirno gledali, kako naši sodržavljani umirajo zaradi korupcije."

Norčujejo se iz inteligence

Vuk je besen, da živi v državi, v kateri se norčujejo iz inteligence in podcenjujejo študente. Pravi, da s svojo diplomo ne bo mogel delati v stroki. "Mojo diplomo, simbol mojega znanja, bi moral zamenjati s strankarsko izklaznico, da bi lahko dobil solidno službo. Nisem tu, da ne bi hodil na izpite, da bi se družil s prijatelji. Danes sem tukaj, bil sem včeraj in bom tudi jutri, dokler ne izpolnijo vseh naših zahtev. Tukaj sem, da bi lahko jutri živel v družbi, ki bo spoštovala glas študentov."

Vuk pravi, da ima privilegij, ker ima podporo družine, mama mu je dejala, da je nanj ponosna. Sicer jih skrbi, da se ne bi preveč izpostavil in da bi to lahko vplivala na njegovo prihodnost. "Skrbi jih tudi zaradi nasilnežev, ki so prodali svojo dušo in telo, da bi zaslužili."

Da ne bo tega treba ponavljati naši otrokom

Nina Perović ima 20 let. Je študentka 2. letnika angleščine. "V blokadi sem, da bi bila del sprememb, nečesa novega, kar do zdaj še nismo videli. S prijatelji smo tu, da našim otrokom ne bi bilo treba ponavljati naših protestov čez nekaj let in da končno postavimo piko na ves ta kaos in korupcijo."

Na vprašanje, kako bi razmere razložila slovenskim študentom, pravi, da bi morala zelo dolgo razlagati, kaj vse ni v redu v njeni državi. "Na kratko, želimo ostati živi!" Ve, da so z njimi solidarni tudi študentje v Ljubljani in da tudi drugod po svetu pred srbskimi veleposlaništvi potekajo solidarnostni protesti.

Zakaj misli, da lahko uspejo, ker se zdi, da imajo nasproti sebe nepremakljivo trdnjavo? "Kot večina mojih sovrstnikov menim, da na mladih svet stoji. Upam, da bomo uspeli s spremembami, ker še tako trdna trdnjava se v neki točki zruši."