Reportaža iz Beograda: študenti zaradi povožene kolegice blokirali prestolnico #foto #video

Na tisoče študentskih grl je vpilo v en glas: "Ne boste nas teptali." "Generalni štrajk." "Poskus uboja." "To bi bil lahko kdorkoli od nas." "Hočemo pravico." Študenti so protestirali pred zgradbo tožilstva, začetna točka protestnega pohoda po mestu pa je bila pravna fakulteta.

Med protestniki je bila tudi 19-letna študentka beograjske akademije za glasbo Jovana, ki se je skupaj s kolegi organizirala v ad hoc jazz protestniško skupino.

"Tukaj do ničesar ne moreš priti na pošten in pravičen način." Foto: Ana Kovač

"S protestiranjem varujem svoja določena stališča in prepričanja, hkrati pa sem solidarna s svojimi vrstniki. Mi vsi smo tukaj pravzaprav tudi zato, da nam ne bi bilo treba iti v tujino, kjer je na žalost dosti bolje kot tukaj. Borimo se, da bi tukaj ostali."

Katere negativne vrednote, ki zdaj prevladujejo v Srbiji, jo najbolj motijo? "Tukaj do ničesar ne moreš priti na pošten in pravičen način."

Kako se je reka študentov spuščala proti tožilstvu, si poglejte v spodnjem posnetku.

Večina udeležencev protesta je bila študentov, ki pa simpatije žanjejo tudi med starejšo generacijo. Šestdesetletna prevajalka Sanja, redna udeleženka protestov, pravi, da je besna.

Če bomo zdaj prekinili te proteste, če se jim vsi ne bodo pridružili, je konec. Zgnili bomo in prav je, da zgnijemo." Foto: Ana Kovač "Otroka so zbili, ta študentka bi lahko umrla. Jaz pravim, to je moj otrok, vsi tu so moji otroci, to so naši otroci. So ljudje, ki pravijo, da bi povozili otroka, tudi če bi šlo za njihovega otroka, normalni? Če bomo zdaj prekinili te proteste, če se jim vsi ne bodo pridružili, je konec. Zgnili bomo in prav je, da zgnijemo."

Pravi, da ne prenese vseh, ki so tiho, med njimi je tudi njen mož. Imam ničelno toleranco do vseh, ki v teh razmerah na Facebooku pišejo, kaj so jedli in kje so bili.

"Na tokratnih protestih je drugače to, da nas ne podpira nihče iz tujine. Zahod hoče litij, Rusija se ukvarja s svojimi zadevami, a tudi nikoli nas niso izvlekli iz nobene težave, niso pa nas bombardirali." Opozarja tudi, da se odnos Evrope do Srbije ni bistveno spremenil niti takrat, ko so leta 2000 zamenjali Slobodana Miloševića in so dobili demokratično oblast. "Smo pa tudi sami krivi."

Fotogalerija 1 / 26 / 26