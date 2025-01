Moški zapeljal med protestnike: zbil je žensko in jo vozil na strehi avtomobila #video

V Beogradu še naprej potekajo shodi, kjer protestniki zahtevajo, da oblasti prevzamejo odgovornost za tragedijo na novosadski železniški postaji, kjer je v zrušitvi nadstreška življenje izgubilo 15 ljudi.

Med protestom na Roosveltovi ulici je voznik zapeljal med zbrane in eno od udeleženk protesta zbil. Ženska je pristala na strehi avtomobila, nekaj metrov kasneje pa je padla na cesto. Voznik je s kraja dogodka pobegnil.

#BREAKING #Serbia JUST IN: During a tribute in Belgrade, Serbia, for the victims of the Novi Sad canopy collapse, a car drove through the crowd, hitting a girl.



She was carried onto the car's roof before falling onto the street. pic.twitter.com/IlhrgPpbv3