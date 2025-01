Reke protestnikov nad srbsko radiotelevizijo: "Vključite nas v živo!" #foto #video

V Beogradu je bil v petek nov protest, eden največjih od 1. novembra lani, ko je Srbijo zaznamovala tragedija z zrušitvijo nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Reke protestnikov so zaustavile promet v središču srbske prestolnice in se zgrnile na ploščad pred javno Radiotelevizijo Srbije (RTS), ki ji očitajo pristransko in pomanjkljivo poročanje. Sloganu RTS - Vaša pravica, da izveste vse, so na enem od transparentov dodali vprašanje: Res veste vse?

Ekipa Siol.net je protestnike spremljala od velikega križišča pri nekdanji skupščini Jugoslavije, ki stoji na Trgu Nikole Pašića in kjer zdaj domuje srbski parlament. Množici študentov, ki so gonilna sila večmesečnih demonstracij, so se pridružili tisoči prebivalci Beograda. Skupaj so med drugim skandirali: "Vključite nas v živo", "Generalni štrajk", "Konec je z njimi" in "Vsi na ulice".

Demonstranti so se v eno množico združili po tem, ko so tisoči prišli iz ulice kneza Miloša, bulvarja kralja Aleksandra in s trga Nikole Pašića. Foto: Ana Kovač

Takovska ulica, ki vodi proti RTS se je spremenila v živopisno povorko. Foto: Ana Kovač

Množico so spodbujali prebivalci okoliških ulic. Foto: Ana Kovač

Cilj protestnikov je bilo dvorišče pred zgradbo RTS. Foto: Ana Kovač

Značilnost protestov so 15-minutne tišine v spomin na 15 žrtev tragedije v Novem Sadu. Beograd je v petek umolknil dvakrat, ob 11.52 in pred RTS ob 19.00. Foto: Ana Kovač

Kako se sliši tišina več deset tisoč ljudi, si poglejte v spodnjem videu.

Protestnike je podprl manjši del kolektiva RTS. Razprostrli so transparent z napisom Delavci RTS podpirajo študente! Foto: Ana Kovač

"Večina zaposlenih na RTS se ne strinja z uredniško politiko, zaradi katere so zgradbo RTS 1999. leta med Natovimi napadi bombardirali. Pred padcem Slobodana Miloševića so zgradbo zažgali. Zdajšnje vodstvo dela enako, zato moramo zgradbo zaščititi, da ne bi prišlo do še enega požiga," nam je povedala tajnica režije v zabavnem programu TV Srbija Bojana Milovanović. Foto: Ana Kovač

RTS je protest spremljala v živo. Foto: Ana Kovač

Študenti so v domiselni akciji čestitali generalnemu direktorju RTS Draganu Bujoševiću za njegov 71. rojstni dan. Prinesli so mu sendvič. Foto: Ana Kovač

Za proteste je značilna odlična organizacija. Redarke in redarji so z megafoni usmerjali tudi zaključek shoda. Foto: Ana Kovač