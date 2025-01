15 minut tišine v Beogradu z upokojenko Branko: "Tukaj stojim, da izkoreninimo zlo" #foto #video

"Besna sem. Od včeraj sem še bolj besna zaradi tistega, kar se je zgodilo s študentko, o tem sploh ne morem govoriti," pravi Branka o incidentu, ko je voznik avtomobila na protestu zbil 20-letno študentko pravne fakultete. "Prišla sem jih podpret, podpiram jih s srcem, z dušo, z vsem. Vnukinja, ki je stara 13 let, hodi na proteste. Sama in prostovoljno, nihče ji ni rekel, da mora. Tudi jaz ne potrebujem nikogar, da mi soli pamet, meni ne," pravi nekdanja trgovka.

"Vaša babi vas ima rada." Tako piše na transparentu 68-letne upokojenke Branke Terić. "Ni zakona, ni reda, ničesar ni," pravi Branka. Foto: Ana Kovač Kaj je bistvo tistega, zaradi česar je besna? "Kako ne bi bila besna? Imam svojo pamet. Znam razmišljati, vidim krivice, ki se dogajajo, vse vidim. Bogatijo, vladata korupcija in brezzakonje. Imam 68 let. Moji otroci so protestirali v letih 1996 in 1997. Zdaj protestira tudi moja vnukinja."

Milošević, Đinđić, Vučić

Torej protestirajo iz generacije v generacijo? "Da, a kako dolgo bo še treba? Sprašujemo se, do kdaj?"

Foto: Ana Kovač Branka je bila rojena leta 1956, torej je preživela trdi komunizem, vojne 90. let, hiperinflacijo. Padec Slobodana Miloševića leta 2000, demokratične spremembe. Atentat na Zorana Đinđića, reformatorja, človeka, ki je mnogim vzbujal upanje.

"Vse to smo preživeli. Mislili smo, da bo bolje, imeli smo upanje. Da bomo šli v Evropo. Potem so nam ubili Đinđića. Toda to zdaj je hujše od Miloševića, verjemite! Finančno seveda ni huje, v vsakem drugem smislu pa je. Ne morem več gledati te krivice, kako se bogatijo. Ni zakona, ni reda, ničesar ni."

Foto: Ana Kovač

Ko sem jo vprašal po imenu, mi je Branka odgovorila, da jo lahko podpišem tudi s priimkom. Njeni sorodniki se niso želeli fotografirati. Ona pravi, da se ne boji ničesar.

Na majhnem protestu na križišču ulic kralja Milana in kneza Miloša so številni, ki jih je Ana fotografirala, skrili obraze za transparente, ko so stali nasproti voznikom. Ti bodo očitno še kar nekaj časa ustavljali svoja vozila. Vsak dan ob 11.52.