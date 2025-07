Obsežna racija na taboru slovenskih študentov: organizatorji so zgroženi

Avstrijska policija je v nedeljo izvedla obsežno racijo na antifašističnem taboru v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), ki te dni poteka na območju muzeja Peršman na avstrijskem Koroškem. Organizatorji in podporniki tabora so zgroženi in poudarjajo, da gre za nedopustno akcijo na občutljivem spominskem kraju.

V nedeljo sredi dneva je pri spominskem obeležju in v muzeju Peršman več ur potekala obsežna policijska akcija, so sporočili iz društva Peršman, ki skrbi za tamkajšnjo muzejsko zbirko. Ta obravnava zgodovino preganjanja koroških Slovencev v času nacizma in njihovega odpora. Pojasnili so, da je policija opravila hišno preiskavo in identifikacijo oseb, poleg sedmih policijskih vozil in več kot 30 oboroženih policistov pa so bili prisotni tudi helikopter, droni in pasja enota.

"Nad ravnanjem organov oblasti in policije smo ogorčeni in globoko pretreseni! Na kraju, kjer so nacisti pred 80 leti tik pred koncem druge svetovne vojne brutalno umorili 11 članov družin Sadovnik in Kogoj, mora biti tako nesorazmerno in agresivno delovanje razumljeno kot izraz popolnega pomanjkanja pietete in spoštovanja," so navedli v sporočilu za javnost.

Globoko pretreseni

Predsednik društva Markus Gönitzer je dodal, da takšno ravnanje kaže na pomanjkanje občutka za občutljiv zgodovinski kontekst, v katerem deluje muzej Peršman.

Organizatorjem tabora so organi navedli tri razloge za policijski poseg, poleg domnevnih upravnih prekrškov na področju kampiranja in varstva narave naj bi antifašistični izobraževalni tabor pomenil nemoralen odnos do spominskega obeležja. Tako organizatorji kot sam muzej so te očitke odločno zavrnili, saj so upravljavci muzeja podprli dogodek, med udeleženci in predavatelji pa so bili tudi potomci žrtev nacizma iz regije.

Globoko pretresenost nad racijo je izrazil tudi vodja Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik. "Takšen obsežen policijski poseg natanko 80 let po pokolu je zame kot potomca družine Sadovnik posebej boleč. /.../ Zahtevam takojšnjo in temeljito politično razjasnitev tega škandaloznega dogodka in njegovih ozadij," je sporočil.

Zahtevajo ustrezno pravno in politično obravnavo dogodka

Upravljavci muzeja so povedali še, da jih dogodki ne bodo odvrnili od njihovega dela. Podpredsednica društva Peršman Eva Hartmann je dejala, da muzej z izobraževalnim programom že leta pomembno prispeva k ohranjanju zgodovinskega spomina, v akciji pa vidi skrb vzbujajoč politični poskus kriminalizacije spomina na žrtve nacizma, zato v društvu zahtevajo ustrezno pravno in politično obravnavo dogodka.

"Kot politično dejavna organizacija narodnostne skupnosti smo globoko pretreseni nad takšnim ravnanjem državne oblasti in pozivamo notranjega ministra, naj razkrije ozadje in v prihodnje pod vsemi pogoji prepreči takšne nesorazmerne akcije," pa je sporočil predsednik Enotne liste (EL) Gabriel Hribar.

Odzval se je tudi Ženski lobi Slovenije, katerega članici sta v petek predavali na antifašističnem taboru. Ostro so obsodili "racijo pod cinično pretvezo", ki so jo označili za politično provokacijo. Dodali so, da so "na taboru tudi udeleženci iz Belorusije in Rusije, ki so dejali, da se je zatiranje svobode zbiranja in izražanja tudi pri njih začelo na zelo podoben način".