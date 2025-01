Vučić na proti-shodu: Napadli so Srbijo, od zunaj in znotraj #video

V Srbiji vre. Potem ko študenti zaradi tragedije na železniški železniški postaji že več kot dva meseca blokirajo približno 60 fakultet, so za danes napovedali splošno stavko. V številnih srbskih mestih se je zbralo na tisoče protestnikov, ki zahtevajo pravičnejšo družbo, temelječo na vladavini prava. V odgovor sta srbski predsednik Aleksandar Vučić in vladajoča Srbska napredna stranka napovedala velik shod v Jagodini, s katerim naj bi obeležili ustanovitev "ljudskega gibanja za dostojno Srbijo", poroča hrvaški novičarski portal Index. A tudi v Jagodini se je danes v podporo študentom zbrala velika množica ljudi.

20.00 Vučić na proti-shodu: Napadli so Srbijo

17.00 Študentka, v katero je trčila voznica, hudo poškodovana

15.24 Nov incident: Neznanec z avtomobilom zadel študentko v Novem Beogradu

14.17 Pet kilometrov dolga kolona protestnikov

14.01 Profesor s fakultete v Kragujevcu: Vsak pritisk povzroči protireakcijo.

13.40 "Človek, razjezi se": Tisoči protestirajo v Beogradu

12.30 15-minutni molk v spomin na umrle v zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji

12.07 Trebješanin: To je velika prelomnica

11.58 Zemunski gimnazijci krenili proti Mestni občini Novi Beograd

11.52 Več sto evropskih nevladnih organizacij srbske oblasti obtožilo nadlegovanja aktivistov

11.17 Stavba vojvodinske vlade zaklenjena, RTV polna policije

11.10 V Novem Sadu stavkajo veterinarji, podjetja, gostinski lokali, kulturne ustanove ...

10.49 Grafit postal viralen

10.33 Stavka v Novem Sadu

10.20 Starši so prišli podpret učitelje, ravnateljica poklicala policijo

9.51 Odvetniki s tridnevno prekinitvijo dela

9.45 Prazne ulice v Beogradu

9.42 Podpora stavki nenehno narašča

9.23 Na ulicah tudi dijaki

9.00 Študenti pozivajo k splošni državljanski nepokorščini

20.00 Vučić na proti-shodu: Napadli so Srbijo

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki se je zvečer udeležil velikega shoda SNS na Trgu mladih v Jagodini, je govoril o ustanovitvi novega političnega gibanja za ljudi in državo, ob tem pa komentiral tudi aktualno dogajanje:

"Kljub vsemu, kljub vsem žalitvam, ostrim besedam, vabim študente k dialogu. Vabim jih, da povedo, kaj je tisto, kar nismo izpolnili. izpolnjeno. Pridite, našli bomo rešitve. Povejte nam, kaj ni izpolnjeno. Pridi, povej nam. Ne meni, javno nam povejte, katere ključne zahteve nismo izpolnili. Povejte nam," je dejal Vučić.

"Napadli so nas, od zunaj in znotraj," je še dejal srbski predsednik. "Skoraj sem jokal, ko sem videl, da v tako težkem trenutku toliko ljudi želi braniti in zaščititi svojo Srbijo. Naši ljudje vedo, naš narod ve, moja Srbija, kako so jo danes napadli. Od zunaj in znotraj," je še dejal v Jagodini.

17.00 Študentka, v katero je trčila voznica, hudo poškodovana

Voznico, ki je zapeljala med protestnike, je huje poškodovala študentko. Mediji so objavili videposnetek, ko voznica trči v povorko, študentko, ki je jo nosila na pookrovu motroja, pa je po nekaj metrih odneslo na asfalt.

Posredovali so policisti in reševalci, ki so jo odpeljali v bolnišnico. Po odredbi dežurne državne tožilke Višjega državnega tožilstva v Beogradu so 25-letno voznico zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja pridržali za 48 ur, poroča Blic.

15.24 Nov incident: Neznanec z avtomobilom zadel študentko v Novem Beogradu

Nepoznati vozač automobilom je udario studentkinju u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, kada se zaleteo vozilom na okupljene građane.



Video: @novarsonline pic.twitter.com/gKcU2Jbja8 — TV N1 Beograd (@n1srbija) January 24, 2025

Jurija Gagarina, Beograd. Ponovo se neki monstrum zaleteo na masu ljudi… pic.twitter.com/0t9oC80ldL — Natalija Grbić 🇺🇦 (@grbic_natalija) January 24, 2025

14.24 Švicarski dnevnik: Vučić čedalje težje zadržuje jezo

Protesti in blokade ulic v Srbiji so vlado spravili v težak položaj, danes piše švicarski časopis Tages-Anzeiger. Predsednik Aleksandar Vučić, ki državo na različnih funkcijah vodi od leta 2012, vse bolj izgublja samonadzor. Časnik omenja, da je bila povod za množične proteste novosadska tragedija, v kateri je umrlo 15 ljudi. "Za mnoge državljane ni dvoma, kdo je kriv za to katastrofo – avtokrat Vučić in njegova vlada," piše Tages-Anzeiger.

V odgovor naj bi Vučić zdaj na propagandni televiziji Happy širil mit, da bi lahko postal žrtev atentata. "Veliko je razlogov, da me ubijejo," je po pisanju časnika dejal Vučić, zagovornik teorij zarote. V Tages-Anzeiger so še zapisali, da je Vučić protestnike obtožil, da jih obvladujejo tuje tajne službe, kar pa študentov ne gane. Proteste so sprva poskušali ovirati izgredniki, domnevno povezani z vladajočo stranko, piše züriški časopis, zdaj pa se vrstijo "skrivnostni incidenti", kot so trki vozil v skupine protestnikov.

Navajajo, da je incident izpred tedna dni, ko je 20-letno študentko med protestom zbil avtomobil, razsrdil mnoge ljudi ne le v Srbiji, pač pa tudi med srbsko diasporo, in še: "Vučić zdaj mrzlično išče odgovor, s katerim bi opoziciji vzel veter iz jader."

Poskus nasprotnega mitinga v Jagodini, ki ga organizira Vučićeva struja, je le obupan poskus, kako odvrniti pozornost s številnih škandalov njegove vlade," ocenjuje züriški dnevnik.

Časopis je še zapisal, da je Vučić pretekli teden preživel v Davosu, od koder je sporočil, da komaj čaka vrnitev v Srbijo. "Obstaja razlog za hitenje. Protirežimske demonstracije, ki jih vodijo študenti in srednješolci, že tedne ne pojenjajo, po vsej državi pa se sprošča nakopičena jeza," zaključuje Tages-Anzeiger.

14.17 Pet kilometrov dolga kolona protestnikov

Po neuradnih informacijah se je po Beogradu vila kolona, dolga približno pet kilometrov.

Protesti se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh, je razvidno z letakov, ki jih delijo v množici, z napisom "Se vidimo 27. januarja 2025, ob 9.00 pred študentskim naseljem na križišču Tošin Bunar – Bulevar Zorana Đinđića".

14.01 Profesor s fakultete v Kragujevcu: Vsak pritisk povzroči protireakcijo

Kakršnikoli pritiski se bodo le vrnili nazaj in prinesli še več hrupa in veliko večje število ljudi na ulice, je ob napovedi oblasti, da bodo učiteljem, ki so prekinili pouk, znižali plače, dejal Bojan Otašević, profesor na Filološko-umetniški fakulteti v Kragujevcu.

"Ne vem, zakaj prihaja do pritiskov na zaposlene v prosveti, saj smo takšna država in takšni ljudje, da kakršenkoli pritisk dejansko prinese le nasprotne učinke." Prisluhniti moramo njihovim željam in jim ugoditi, se z njimi vsaj pogovarjati. Vsak pritisk, vemo še iz 90. let, prinese protireakcijo. Zato ne razumem, zakaj ti ljudje pritiskajo na nas, zakaj grozijo s političnimi ali finančnimi pritiski, saj bo to povzročilo le še več hrupa in ljudi na ulicah, o tem sem prepričan," je dejal.

13.40 "Človek, razjezi se": Tisoči protestirajo v Beogradu

Beograd, 24. januar ✊



Snimanje i montaža: Nikola Krstić, Hristifor Marković, Stevan Filipović pic.twitter.com/Z8ckIELK89 — Čuvari/ke vatre (@CuvariVatre) January 24, 2025

Več tisoč študentov in državljanov je blokiralo križišča in trge v srbski prestolnici. Zbrani so nosili srbske zastave in transparente z napisi "Splošna stavka", "Umrli bomo od vaših laži", "Človek, razjezi se".

Množica se je nato odpravila proti Ušću, kjer so se zlili z množico protestnikov iz Novega Beograda.

Na čelu kolone nosijo srbsko zastavo in transparent z napisi "Na obeh straneh reke", "Šolstvo se je ustavilo" in "Odgovornost", pred zgradbo Radiotelevizije Srbije (RTS) pa so zbrani aktivisti in novinarji nosili transparente z imeni umrlih v nesreči na novosadski železniški postaji ter slogani "RTS proizvaja jezo" in "Pravna država za vse".

Udeleženci shoda so javni radioteleviziji očitali, da "ne opravlja svojega dela" in da o študentskih protestih ne poroča profesionalno.

12.30 15-minutni molk v spomin na umrle v zrušenju nadstreška na novosadski železniški postaji

Petnaestominutna tišina za 15 građana stradalih u padu nadstrešnice tokom blokade kružnog toka kod opštine Novi Beograd. pic.twitter.com/xZSbSGf7g7 — Insajder TV (@Insajder_net) January 24, 2025

Kružni tok kod Opštine Novi Beograd! pic.twitter.com/izvUUOIEY6 — Александар Миливојевић (@milivojevic_a) January 24, 2025

12.07 Trebješanin: To je velika prelomnica

Psiholog Žarko Trebješanin je v pogovoru za N1 dejal, da današnja stavka ni splošna stavka v polnem obsegu. Ta bi pomenila zaustavitev delovanja vseh sektorjev in prekinitev dela javnih podjetij, kljub temu zaenkrat predstavlja prelomnico in vrhunec.

Je pa ta stavka zelo pomembna, saj bomo videli, kako dobro so ljudje nanjo pripravljeni, meni Trebješanin, ki je poudaril, da je današnja splošna stavka velika prelomnica in da se je pred tremi meseci zdelo povsem neverjetno, da bi se kaj takega lahko zgodilo.

Slovensko zunanje ministrstvo svetuje izogibanje množičnim zborovanjem v Srbiji



Ministrstvo državljanom predlaga izogibanje območjem množičnih združevanj, ki potekajo v Srbiji in se jih udeležuje veliko ljudi, saj lahko predstavljajo tudi večja varnostna tveganja, povzročajo gnečo, zapore ulic in prometne zastoje.



Do predloga ministrstva prihaja po tem, ko je srbska policija v sredo iz države izgnala več aktivistov in aktivistk iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, ki so v Beogradu sodelovali na delavnici za nevladne organizacije v organizaciji fundacije Erste.

11.58 Zemunski gimnazijci krenili proti mestni občini Novi Beograd

Ob 11.15 so dijaki zemunske gimnazije skupaj z učitelji in starši krenili na protestni pohod do krožišča pri občini Novi Beograd, ki ga bodo ob 11.52 za ​​15 minut blokirali, da bi se poklonili umrlim v zrušitvi nadstreška na novosadski železniški postaji.

Pridružili so se jim dijaki srednje glasbene, pravno-birotehnične in ekonomske šole kot organizatorji protestnega shoda.

Sprevod se odvija po Tvorniški ulici in se nadaljuje po bulvarju Mihajla Pupina. Promet je ustavljen, policije, ki bi ga urejala, pa ni.

Kružmi tok kod opštine N. Bg...dolazi nam Zemun pic.twitter.com/olwQyqvmPj — Ljubinka sine, (@sofranije) January 24, 2025

11.52 Več sto evropskih nevladnih organizacij srbske oblasti obtožilo nadlegovanja aktivistov

Skoraj 400 organizacij civilne družbe iz številnih evropskih držav je od četrtka do danes podpisalo odprto pismo, v katerem so opozorile, da srbske oblasti nadlegujejo evropske, regionalne in srbske aktiviste. Nevladniki so se s pismom odzvali na ravnanje srbske policije, ki je sredi tedna pridržala in izgnala 14 tujih aktivistov.

Srbska policija je v sredo iz države izgnala več aktivistov in aktivistk iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, ki so v Beogradu sodelovali na delavnici za nevladne organizacije v organizaciji fundacije Erste. Skupno so jih po navedbah podpisnikov pisma izgnali 14 in jim za eno leto prepovedali vstop v Srbijo.

"Te osebe so pridržali čez noč, zaslišali brez dokazov, označili za grožnjo nacionalni varnosti in za eno leto izgnali iz Srbije," so organizacije civilne družbe v regiji in EU zapisale v odprtem pismu, ki ga je STA posredoval Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Nevladniki so izrazili prepričanje, da je takšno ravnanje del vzorca represije, ki vključuje dva podobna nedavna izgona hrvaških državljanov in zatiranje mirnih protestov v Srbiji. Pri tem so poudarili, da so "nepravični in nezakoniti ukrepi srbskih oblasti, ki zatirajo civilni prostor", presegli meje države, saj niso usmerjeni le proti srbskim državljanom, temveč tudi proti tujim aktivistom in organizacijam civilne družbe.

Srbske oblasti so v pismu še pozvali, naj pojasnijo ta dejanja in zagotovijo spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, institucije EU in države članice pa, naj od Srbije zahtevajo odgovornost in spoštovanje evropskih vrednot. Zaskrbljenost zaradi dogodka je v četrtek izrazila tudi Evropska komisija.

Slovensko zunanje ministrstvo je v četrtek potrdilo, da je bila med izgnanimi tudi slovenska državljanka. Napovedali so, da bodo preučili dogodek in se na podlagi ugotovitev po potrebi tudi odzvali.

Zagreb je medtem od Beograda v protestni noti že zahteval pojasnilo in izrazil oster protest, hrvaško zunanje ministrstvo pa je zaradi incidenta svojim državljanom svetovalo, naj odložijo vsa nenujna potovanja v Srbijo.

Srbsko zunanje ministrstvo je v odzivu na protestno noto Hrvaške po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug v četrtek sporočilo, da je neprimerno, da državni uradniki in politični akterji na Hrvaškem obtožujejo Srbijo, da je ogrožala svobodo gibanja in govora več hrvaških državljanov, ki da so jih obravnavali v skladu z običajno mednarodno prakso.

Ministrstvo je še navedlo, da bi Hrvaška svoji javnosti morala pojasniti, kaj so te osebe resnično počele v Srbiji. Ob tem je poudarilo, da nevšečnosti ne doživlja noben drug hrvaški državljan, ki trenutno prebiva na ozemlju Srbije.

Aktiviste so iz Srbije izgnali v času študentskih protestov po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 15 ljudi. Od takrat se v državi zaostrujejo družbene razmere, protesti pa vse bolj jezijo oblasti, ki krivdo zanje pripisujejo tudi vplivom iz tujine.

11.17 Stavba vojvodinske vlade zaklenjena, RTV polna policije

Po poročanju novosadskega portala Autonomija so vsi vhodi in izhodi stavbe pokrajinske vlade zaklenjeni, da zaposleni po prihodu na delo ob 7.30 zgradbe ne bi mogli zapustiti. Več zaposlenih je povedalo, da so zaklenjena tudi vrata na hodnikih in onemogočen dostop do pritličja in prvega nadstropja, omejen pa je tudi dostop do sanitarij. Prav tako naj bi vodstvo tudi zaposlenim, ki so bili na dopustu, izdali direktivo, naj pridejo na delo.

Kot so še povedali, naj bi se v stavbi že več dni zadrževalo večje število neznanih moških in navedli, da so podobne razmere tudi na sedežu mestne oblasti.

Zaposleni na Radioteleviziji Vojvodine (RTV) so povedali, da je stavba pokrajinske javne medijske službe "polna žandarmerije in policije", okoli stavbe RTV pa je parkirano večje število policijskih vozil.

Zaključana zgrada Vlade Vojvodine, RTV prepun policije https://t.co/U9ZhkgAmAW — TV N1 Beograd (@n1srbija) January 24, 2025

11.10 V Novem Sadu stavkajo veterinarji, podjetja, gostinski lokali, kulturne ustanove ...

Skupno 29 veterinarskih klinik iz Novega Sada in okolice se je odločilo, da prekinejo delo. Odločili so se, kot so zapisali v izjavi, da podprejo svoje prihodnje sodelavce in vse druge študente v boju za pravno državo in prevzemanje odgovornosti, poroča N1. Študentje medicine so zdravnike pozvali, naj se pridružijo stavki in ob 15. uri demonstrirajo pred ustanovami, v katerih so zaposleni.

Stavkajo tudi številne kulturne ustanove. Zaposleni na festivalu Exit so se današnji prekinitvi dela pridružili "v podporo študentom in njihovemu boju za boljšo družbo v naši državi".

Opozorilni stavki od 13. do 14. ure se bodo pridružili tudi zaposleni v Mestni knjižnici.

10.49 Grafit postal viralen

V četrtek se je po družbenih omrežjih kot požar razširil grafit, ki ga je eden od nasprotnikov stavke zapisal na stebru ograje pred eno od novosadskih gimnazij. "Ćaci u školu", je avtor zapisal v cirilici, pri čemer je črko "Đ" (đaci pomeni dijaki) zamešal s "Ć", s čimer je sprožil salve posmeha po omrežjih.

Ćaci u školu, NE PISMENI na kapiju pic.twitter.com/hojF2YZPpR — Dragan Bursać (@dijalekticar) January 23, 2025

10.33 Stavka v Novem Sadu

NOVI SAD GENERALNI ŠTRAJK! pic.twitter.com/LL1XpB4zqE — Vladimir Šper (@VladimirSper) January 24, 2025

10.20 Starši so prišli podpret učitelje, ravnateljica poklicala policijo

Skupina staršev, ki je zjutraj prišla podpreti stavkajoče učitelje na Osnovni šoli Olge Petrov v Padinski Skeli, navaja, da se je ravnateljica šole odzvala tako, da je poklicala policijo. Na videoposnetku, ki so ga posredovali, je vidno policijsko patruljno vozilo na šolskem dvorišču.

Ena od stavkajočih učiteljic naj bi staršem sporočila, da bo dala odpoved na tej šoli, ker "ne spoštuje zakonodaje in ne deluje pravilno". Ravnateljici je očitala pritiske in grožnje učiteljem, hkrati pa zaščito zaposlenega, obtoženega nasilja nad otroki.

Predsednik sindikata Sloga pri Pošti Srbije Stefan Mitrović se je danes odločil za prostovoljno darovanje krvi in se tako pridružil stavki. "Preostalim kolegom sporočam, naj se sami odločijo, kaj bodo naredili, in naj ravnajo po svoji volji in vesti," je po poročanju N1 za FoNet domnevno dejal Mitrović.

9.51 Odvetniki s tridnevno prekinitvijo dela

Upravni odbor Odvetniške zbornice Srbije je sklenil, da bodo odvetniki danes začeli tridnevno stavko, ki bo trajala do 26. januarja, zaradi kršenja načel pravne države ter ogrožanja samostojnosti in neodvisnosti srbskega odvetništva.

V času prekinitve dela odvetniki ne bodo vstopali in se zadrževali v prostorih sodišč, tožilstev, policije, upravnih organov, javnih izvršiteljev in notarjev.

9.45 Prazne ulice v Beogradu

štrajk je uspeo... beograd 07h 51 min pic.twitter.com/f2HEiNr6qt — Mirko Vujić 🇷🇸🇪🇺🇺🇦 🇬🇪🇻🇪 (@Mirko_Vujic) January 24, 2025

9.42 Podpora stavki nenehno narašča

Poleg šol in fakultet so pridružitev stavki za danes napovedala številna podjetja in institucije. Med njimi je več kot 50 podjetij iz sektorja IT, mediji skupine United Media, knjigarne ter številni lokali in trgovine.

Študentom, ki bodo danes ob 11.52 blokirali Bulevar Oslobođenja v Beogradu, se bodo pridružili tudi zdravniki iz Kliničnega centra Srbije, poroča Index.

Pred tem naj bi 32 zdravnikov UKC Tiršova plenumu študentov Medicinske fakultete poslalo pismo podpore. "Globoko se zavedamo trenutka, v katerem smo se znašli, zato se na vas obračamo z željo, da naša podpora ne bi bila le deklarativna. Čas je, da teorijo zamenjamo s prakso. Odločili smo se, da vas naučimo medicine, empatije, človečnosti, etike in žrtvovanja, vaša pobuda pa nas je opomnila, da na ta seznam dodamo še moralo in zdrav razum."

9.23 Na ulicah tudi dijaki

Dijaki zemunske gimnazije so za danes napovedali blokado krožišča na Ušću, čemur bo sledila "učna ura v naravi", kasneje pa 14-kilometrski pohod po ulicah Novega Beograda. Pridružili se jim bodo tudi dijaki iz središča mesta ter kolegi iz novobeograjskih gimnazij in srednjih šol, poroča srbski portal N1.

9.00 Študenti pozivajo k splošni državljanski nepokorščini

V pozivu javnosti so študenti v blokadi pozvali sodržavljane, naj danes popolnoma prekinejo vse dejavnosti. S splošno stavko želijo izraziti državljansko nepokorščino in državljansko solidarnost.

Splošno stavko so za danes napovedali sindikati, gostinci, podjetniki in kulturni zavodi. Nekateri mediji bodo poročali izključno o stavki oziroma bodo od 11.52 do 12.07 upoštevali 15-minutni molk, s katerim bodo počastili 15 umrlih zaradi zrušitve nadstrešnice na novosadski železniški postaji, poroča Index.

Študenti v blokadi so pozvali državljane Srbije, naj v petek popolnoma prekinejo vse dejavnosti, in navedli, da bi morala biti splošna stavka izraz splošne državljanske nepokorščine in državljanske solidarnosti. Vučić naj bi ob napovedi stavke dejal, da je v državi veliko norcev.