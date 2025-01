Novak Đoković je v petek igral v tretjem krogu OP Avstralije, ko je po treh nizih premagal Čeha Tomasa Machaca 6:1, 6:4, 6:4 in tako nadaljuje pot proti 11. turnirski zmagi v Melbournu.

Ogorčen nad dogajanjem v domačem Beogradu

Beograjčan pa se je ob zmagi (zapisal je na kamero op. p.) spomnil na nesrečno študentko Sonjo, potem ko je v četrtek v množico zapeljal neuravnovešeni voznik in jo zbil. Ta je bila tako hudo poškodovana, da so jo morali odpeljati v bolnišnico.

"To je bilo namenjeno Sonji, ki je trenutno v bolnišnici. Pošiljam ji podporo in upam, da bo hitro okrevala. Bil sem šokiran, ko sem videl posnetek. Ne morem verjeti, da se dogajajo takšne stvari. Kaj klikne človeku v glavi, da nekoga povozi. In to mlado dekle, študentko. Vse pozivam k miru, odločno sem proti kakršnemukoli nasilju in zdi se, da ga je na ulicah vse več," je bil nad dogajanjem v rodni Srbiji ogorčen Đoković.

Danielle Collins avstralskim navijačem ni ostala dolžna. Foto: Guliverimage

Podpira reakcijo Američanke, potem ko so jo provocirali

Njegov zadnji dvoboj ni minil niti brez provokacij s tribun, česar pa je Đoković že vajen, in je poudaril, da ni bilo nič takšnega. "Bilo je nekaj ljudi, ki so spili nekaj več pijače … Frustrirajoče je, ko ti v nekem trenutku kdo reče nekaj provokativnega in potem odreagiraš."

Pred dnevi je zelo odmevala reakcija Američanke Danielle Collins, potem ko so jo provocirali avstralski gledalci na tribunah. Ta jim ni ostala dolžna in jim povedala svoje. "Všeč mi je njena reakcija! Zaradi tega sem njen veliki oboževalec! Mislim, da je dobro obvladala situacijo in vem, kakšen je ta občutek. Mislim, da je bila zabavna in pametna," je še povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki je v svoji karieri večkrat prišel v spor s teniškimi navijači.

Preberite še: