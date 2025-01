Tako Alcaraz kot Đoković bosta imela težko nalogo

Šesti dan teniškega OP Avstralije se bodo začeli dvoboji tretjega kroga. Na osrednjem igrišču bosta v moški konkurenci igrala tudi Carlos Alcaraz in Novak Đoković. Oba sodita med glavne favorite za končno zmago.

Carlos Alcaraz, trenutno tretji igralec sveta, je na dobri poti, da se prebije v drugi teden letošnjega turnirja v Melbournu. Z Juanom Carlosom Ferrerom, svojim dolgoletnim trenerjem, sta do zdaj našlo pravo formulo za napredovanje.

Španski teniški as bo v tretjem krogu igral proti Portugalcu Nunu Borgesu, trenutno 33. igralcu sveta, ki je že presenetil na velikih turnirjih. Lani se je v Melbournu prebil do četrtega kroga. Na drugi strani pa se Alcaraz zaveda, da mu zmaga nad Borgesom odpira vrata do prve velike zmage v Melbournu, še edinega turnirja za Grand Slam, ki mu manjka v vitrini.

Novak Đoković, desetkratni zmagovalec tega prestižnega turnirja, do zdaj ni imel lahkega dela. V tretjem krogu ga čaka Tomas Machac, ki je postavljen kot 26. nosilec. Čeh je v preteklosti že dokazal svojo kakovost. Na primer z zmago proti Alcarazu na turnirju v Šanghaju. Đoković vseeno ostaja favorit, a Machac verjame vase in upa, da bo presenetil 37-letnega Beograjčana.

Zanimivi dvoboji, tretji krog:

Nuno Borges (Por) – Carlos Alcaraz (Špa, 3)

Novak Đoković (Srb, 7) – Tomas Machac (Češ, 26)

Jack Draper (VBr, 15) – Aleksandar Vukić (Avs)

Roberto Carballes Baena (Špa) – Tommy Paul (ZDA, 12)

Ugo Humbert (Fra, 14) – Arthur Fils (Fra, 20)

James Fearnley (Avs) – Aleksander Zverev (Nem, 2)

Preberite še: