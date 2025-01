Novak Đokoivć je v druem krogu OP Avstralije igral proti Portugalcu Jamimeu Fariaju. 21-letni teniški igralec se mu je dobro upiral, potem ko je dobil drugi niz, a je na koncu Nole zasluženo slavil. Srbu je v uvodnem delu kar nekaj dela povzročil Američan Nishesh Basavareddy.

Novak Đoković se je brez večjih težav prebil do 3. kroga OP Avstralije. Foto: Reuters

V smeh je spravil gledalce na tribunah

Po dvoboju so 24-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam vprašali, kaj si misili o igralcih mlade generacije, ki kažejo velik talent in na igrišču ne poznajo nobene milosti. Nole si je ob tem sposodil besede Danila Medvedjeva.

"Po modrih besedah gospoda Danila Medvedjeva. Če bo prihodna generacija igrala tako, bo imela vse: denar, dekleta, igralnico," je v šali izjavil Đoković in spravil v smeh gledalce na tribunah in nato še dodal: "Ta izjava mi je enostavno všeč. Moral sem jo povedati."

Ni želel tvegati, zato je raje ostal na obali

Ob tem velja povedati, da je 37-letni Beograjčan z zmago v drugem krogu postavil nov mejnik. V sredo je namreč odigral 430. dvoboj na turnirjih za grand slam in prehitel legendarnega Rogerja Federerja.

Pred dnevi so ga videli v družbi svojih dveh otrok in žene, ki so se učili deskanja na valovih, medtem ko jih je on raje spremljal z obale. "Otrokoma in ženi sem bil bolj moralna in fizična opora. Oni so bili tisti, ki so surfali. Če sem iskren, nisem želel tvegati. Upam, da bom na turnirju prišel daleč in ko bom končal turnir, bom morda poskusil."

Andy Murray je novi trener Novaka Đokovića. Foto: Reuters

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov že ima nasprotnika v tretjem krogu turnirja. To je Čeh Tomas Machac, trenutno 25. igralec sveta. Đokovića čaka vse prej kot lahek dvoboj. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je 1:1. Čeh je Noleta premagal lani na turnirju v Ženevi.

Novak Đoković je pred letošnjo sezono poskrbel za osvežitev v svoji ekipi. K sebi je povabil Andyja Murrayja, nekdaj prvega igralca in enega največjih rivalov v svoji karieri. Za zdaj se zdi, da Škot in Srb dobro sodelujeta in da bi se lahko njuno sodelovanje dobro obneslo.

