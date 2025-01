Škandal v Melbournu: Američanka provocirala gledalce #video

Little bit of prime "Hollywood" Hulk Hogan about Danielle Collins post match!#AO2025 pic.twitter.com/nyusDgt3PP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025

V drugem krogu OP Avstralije je namreč bila njena nasprotnica Avstralka Aiava Destanee in seveda so bili gledalci na njeni strani. To je Američanko tako zmotilo, da je po zadnji točki začela provocirati navijače, jim pošiljala poljube in nazadnje jim pokazala zadnjico.

"Oni mi plačujejo račune"

Enaintridesetletna teniška igralka je dejala, da je uživala v sovražnem vzdušju v Kia Areni in jo je to še dodatno motiviralo, da je bolje igrala proti 195. igralki sveta.

"Ena najboljših stvari pri poklicnem športniku je, da ljudje, ki te ne marajo, dejansko plačujejo tvoje račune. Moja poklicna kariera ne bo trajala večno, zato se vsak dan opomnim, ko se mi dogajajo takšne stvari (negativen odziv gledalcev op. p.), da mi prav oni plačujejo račune. Vsaka oseba, ki je kupila vstopnico, da bi me prišla provocirat ali kaj podobnega, daruje v sklad Danielle Collins."

Foto: Guliverimage

Javila jim bo, kako se bodo imele na počitnicah

Tukaj se zgodba še ni končala. Collins je dejala, da bo 175 tisoč evrov, ki jih je zaslužila z uvrstitvijo v tretji krog, porabila za luksuzno potovanje s svojimi prijateljicami. Privoščile si bodo počitnice v hotelih s petimi zvezdicami in Američanka upa, da bodo lahko odšle na Bahame. "Rade imamo velike čolne in jahte. Objavili in obvestili vas bomo, kako se imamo."

Veliko prahu je dvignilo že rokovanje z Igo Swiatek

Danielle Collins, deseta nosilka turnirja v Avstraliji, je znana kot igralka brez dlake na jeziku. Pred kratkim je bilo v središču pozornosti njeno rokovanje s poljsko igralko Igo Swiatek, kjer je zelo nazorno pokazala, kaj si misli o njej.

Collins vseeno nadaljuje svojo športno kariero, potem ko je pred tem napovedala, da se bo upokojila ob koncu sezone 2024. Za zdaj ji gre v Melbournu dobro. Njena nasprotnica v tretjem krogu je rojakinja Madison Keys.

