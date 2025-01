Na teniškem OP Avstralije v Melbournu bo v nedeljo ob 9.30 na sporedu teniška poslastica, ko se bosta za prestižno turnirsko lovoriko v finalu udarila trenutno najboljša igralca sveta. Loparje bosta prekrižala Jannik Sinner in Aleksander Zverev. Dvoboj bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

Prvi igralec sveta, Jannik Sinner, je v strašljivi formi, saj na zadnjih dvajsetih zaporednih dvobojih še ni spoznal poraza, medtem ko je Zverev, drugi na svetovni lestvici, dobil 16 od svojih zadnjih 17 dvobojev. Oba pa sta letos v Melbournu izgubila le dva niza in si še kako želita turnirske zmage.

"Vse se lahko zgodi"

23-letni Italijan je branilec naslova v Melbournu in se še kako zaveda izziva, ki ga bo imel v finalu. Sinner sicer že ve, kako je zmagati na turnirju velike četverice, potem ko je lani v svojo vitrino postavil dve lovoriki za grand slam. A vseeno dobro ve, da ga v nedeljo čaka vse prej kot lahek nasprotnik.

"V preteklosti sva imela nekaj zelo težkih dvobojev. Vse se lahko zgodi. Je izjemen igralec. Napada svoj prvi naslov na največjih turnirjih, zato bo veliko napetosti. Nedelje na turnirjih so vedno posebne, zato bom užival," je pred dvobojem povedal Sinner.

Aleksander Zverev lovi svojo prvo zmago na turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage

Ne želi si še enega razočaranja

Aleksander Zverev, ki je v Melbournu do finala napredoval po predaji Novaka Đokovića, bo napadal svojo prvo zmago na turnirjih za grand slam. V preteklosti je dvakrat že izgubil v finalu (OP ZDA 2020 in OP Francije 2024), tokrat pa se želi izogniti še enemu velikemu razočaranju.

"Mislim, da je Jannik v zadnjem letu najboljši igralec na svetu. O tem ni dvoma. Osvojil je dva turnirja za grand slam in je zelo konstanten. Zagotovo je eden najboljših," je pred dvobojem povedal 27-letni Zverev.

V medsebojnih dvobojih je tehtnica na strani Aleksandra Zvereva, ki proti štiri leta mlajšemu Italijanu v zmagah vodi s 4:1. Nazadnje sta igrala na turnirju v Cincinnatiju. Takrat je bil po treh nizih boljši Jannik. A dvoboji na turnirjih za grand slam so nekaj povsem drugega, saj igralci igrajo na tri dobljene nize.

Aleksander Zverev je pred tekmo še povedal, da se je v preteklosti veliko naučil in da je tudi njegova fizična priprava boljša. Bo to zanj ključ do uspeha?

OP Avstralije, finale

Jannik Sinner (Ita, 1) – Aleksander Zverev (Nem, 2)

