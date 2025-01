Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je na letošnjem OP Avstralije doživel tragičen konec, potem ko je moral v polfinalu proti Aleksandru Zverevu predati dvoboj. Da je bila mera polna, so mu gledalci ob odhodu z igrišča še žvižgali. Đoković jim že odgovoril.

"Ne vem, oba sva razočarana nad tem, kar se je zgodilo." Foto: Guliverimage

"Povedal mu bom, kaj si mislim"

V pripravljalnem obdobju za novo sezono je kar nekaj prahu dvignila novica, da bosta kot igralec in trener moči združila Novak Đoković in Andy Murray. Prvi je športno kariero končal po olimpijskih igrah v Parizu, kmalu za tem pa je sprejel Srbovo ponudbo. Do polfinalnega obračuna, ki je bilo njuno prvo, lahko pa zgodi, da tudi zadnje, je bilo videti, da sodelujeta zelo dobro.

Đoković je dejal, da v tem trenutku glede njunega prihodnjega sodelovanja ni še nič jasnega. "Ne vem, oba sva razočarana nad tem, kar se je zgodilo. Nisva se še pogovarjala o najini prihodnosti. Zdaj je še vse sveže, a zagotovo se bova pogovorila. Hvaležen sem mu, da je bil z menoj tukaj. Povedal mu bom, kaj si mislim, in to so samo pozitivne stvari. Trenutno sva oba razočarana in jezna, tako da je težko takoj govoriti o prihodnjih korakih. Mislim, da se morava oba malo umiriti, šele potem bomo videli," je po predaji povedal srbski teniški zvezdnik.

Goran Ivanišević je zelo dobro sodeloval z Đokovićem. Foto: Reuters

Goran Ivanišević je ostal brez službe

Novak Đoković je pred tem kar nekaj let več kot uspešno sodeloval z Goranom Ivaniševićem. Njuni poti sta se razšli lani marca. Legendarni Hrvat je za tem sprejel ponudbo kazahstanske teniške igralke Elene Ribakine, a njuno sodelovanje ni trajalo dolgo. Ivaniševič je pred dnevi sporočil, da ni več trener trenutno sedme igralke sveta.

Preberite še: