Resnica ali laž Đokovića: "Naj vas to ne zavede" #video

V tujih medijih so se znova začela pojavljati ugibanja, ali je Novak Đoković v četrtfinalnem dvoboju na OP Avstralije proti Carlosu Alcarazu res staknil poškodbo, ali je šlo le za del taktike. To ni prvič, da se pojavljajo dvomi glede Đokovića in njegovih poškodb.

"Poškodba ali taktika – nenavaden primer Novaka Đokovića. Od stanja, ko je bil skoraj nepokreten, do igranja z najboljšim igralcem v tenisu. Način, kako je šel Đoković skozi poškodbo leve noge sredi dvoboja, se je zdel kot nekaj neverjetnega. Je res poškodovan? Teniški svet je razdeljen," so po četrtfinalnem dvoboju zapisali pri The Australian.

Novak Đoković je v četrtfinalu prikazal eno najboljših predstav v zadnjih letih, ko je po štirih nizih premagal Carlosa Alcaraza (4:6, 6:4, 6:3 in 6:4). A že v prvem nizu smo lahko na njegovem obrazu opazili grimase in zdelo se je, da se zelo težko giba po igrišču. Videti je bil v izgubljenem položaju. Srb je ob koncu prvega niza, pri izidu 5:4, prosil za zdravniško pomoč in se vrnil z ovitim levim stegnom. Kmalu po tistem je zaigral kot prerojen in zmagal.

John McEnroe je že takoj opozoril, da naj poškodba Đokovića ne zavede. Foto: Reuters

Legendarni Američan je že takoj opozoril na morebitno taktiko

Teniška legenda John McEnroe, ki je ta dvoboj komentiral za ameriško televizijo, je namigoval, da Đoković hlini poškodbo in bi bilo to lahko le del taktike. "To ni prvič, da smo videli kaj takšnega. Naj vas to ne zavede," je bil brez dlake na jeziku sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Potem ko je Đoković dobil drugi niz, je Patrick McEnroe brata Johna ob prenosu vprašal: "Ali vidiš, kaj se dogaja?" Ta pa je samo na kratko odgovoril: "Da."

Kaj si je mislil Španec?

Tudi Carlos Alcaraz je dvomil o njegovi poškodbi. Mladi Španec je v enem od odmorov šepa in se usedel. "Samo dela se, da je poškodovan. Dela se, da je Novak," je dejal eden izmed komentatorjev.

Carlos Alcaraz grabs his leg after losing the set to Djokovic at Australian Open



“He’s kind of limping around. Then he gets up & does it again. Limping around & sitting down. He’s obviously fine. Just acting like he’s got an injury”



“He’s being Novak.”



pic.twitter.com/maX3mDKPfa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2025

"Bolj ko je šel dvoboj proti koncu, bolje sem se počutil." Foto: Reuters

Na drugi strani je zgodba Novaka Đokovića povsem drugačna. Ta je po dvoboju dejal, da je zmagal z eno nogo in pol ter da je vesel, da je lahko še vedno na igrišču.

"Zdravila so začela delovati in so mi res pomagala. Vzel sem še en odmerek, sliši se grozno, a tako je. Bolj ko je šel dvoboj proti koncu, bolje sem se počutil. Carlos mi je nekako dajal priložnosti, bolje sem se gibal in od drugega niza nisem več čutil poškodbe. Kakšno je dejansko stanje, bomo videli jutri. Zdaj moram uživati v tej zmagi," je po zmagi povedal desetkratni zmagovalec turnirja v Melbournu. Do zdaj iz njegovega tabora ni prišla nobena nova informacija glede njegove poškodbe noge.

Roger Federer in Novak Đoković Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Že pred leti je imel Federer veliko za povedati

Če se ozremo malce v zgodovino, je bilo kar nekaj primerov, ko se mnogi dvomili v Đokovićeve poškodbe. Bilo je tudi nekaj vrhunskih igralcev, ki so dvomili vanj.

Med njimi je bil leta 2006 tudi legendarni Roger Federer, ko sta v Davisovem pokalu igrali Srbija in Švica. Takrat je šele 19-letni Đoković v Ženevi po petih nizih premagal Stana Wawrinko, a je medtem prosil za zdravniško pomoč.

"Ne verjamem njegovim poškodbam. Resno mislim. Menim, da je šala, ko gre za njegove poškodbe," je takrat povedal Švicar, ki je imel na račun Beograjčana kritike tudi leta 2009, ko je Nole tistega leta v četrtem nizu predal dvoboj proti Andyju Roddicku.

"To se je že zgodilo, ni eden tistih, ki nikoli ne odnehajo. Lani je proti meni v Monte Carlu odnehal zaradi bolečega grla. To so stvari, ki ti dajo misliti. Jaz sem v svoji karieri praktično odnehal samo enkrat. Andy si je popolnoma zaslužil zmago. Rekel bi, da če nisi dovolj pripravljen, preprosto odnehaj in odidi. Če bi Novak vodil z dvema nizoma, dvomim, da bi pri rezultatu 4:0 v četrtem nizu odstopil."

Andy Roddick je imel veliko za povedati čez poškodbe Đokovića. Foto: Guliverimage

Pred četrtfinalnim dvobojem proti Novaku Đokoviću na OP ZDA 2008 je Andy Roddick dvomil v zdravstvene težave Srba, ki naj bi ga pestile skozi turnir. Z nasmeškom je naštel več resničnih ali izmišljenih težav, vključno s "ptičjo gripo, antraksom in SARS", ter dodal, da Đoković hitro pokliče fizioterapevta.

Novak je tisti dvoboj dobil in se odzval na besede Roddicka. "Res sem vesel, da sem igral proti Roddicku na njegovem igrišču, v njegovem mestu, na njegovem najljubšem turnirju, zato je zmaga proti njemu velik uspeh. Andy je rekel, da imam 16 poškodb, očitno jih nimam, kajne? Če vam je všeč ali ne, tako pač je." Potem se je med njima v slačilnici skoraj zgodilo fizično obračunavanje, Američan pa se je na koncu Srbu opravičil.

"Kako je v resnici? Blefira?"

Lani na OP Francije je Novak Đoković v četrtem krogu, ko je igral proti Franciscu Cerundolu, utrpel poškodbo kolena – šlo je za poškodbo meniskusa v desnem kolenu. Zaradi tega je moral danes 37-letni Beograjčan predčasno končati turnir. Moral je iti na operacijo in mnogi so pričakovali, da ga ne bo na Wimbledon, vendar je vse presenetil, ko se je pojavil na svet travi in prišel do finala. Spomnimo, da je pozneje zmagal olimpijski turnir v Parizu.

Adriano Panatta, nekdanji četrti igralec sveta in zmagovalec OP Francije leta 1976, je bil v zadnjih letih pogosto kritičen do Đokovića in dvome je imel o tem, kako se mu je uspelo tako hitro vrniti. "Recimo, da ga obdaja velika skrivnost," je Panatta povedal za Libero Quotidiano. "Kako je v resnici? Blefira? In kako je z njegovim nedavno operiranim kolenom?"

Novak Đoković v Avstraliji lovi svojo stoto turnirsko zmago. Foto: Guliverimage

Nobena točka mu ni bila podarjena

Kaj je res in kaj ni, lahko presodi vsak sam. A jasno je, da je Novak vse svoje turnirske zmage – do zdaj se jih je nabralo 99 – dobil na igrišču in ob tem mu nobena točka ni bila podarjena. Njegova teniška kariera se nadaljuje in je le še dve zmagi oddaljen, da v svojo vitrino postavi stoto turnirsko lovoriko in 25. na turnirjih za grand slam, kar bi bil absoluten rekord. V petek ga čaka polfinalni obračun proti Aleksandru Zverevu.

Preberite še: