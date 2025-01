Aryna Sabalenka after beating Paula Badosa to reach Australian Open Final:



“I hope she’s still my friend… I promise Paula we will go shopping and I’ll pay for whatever you want” 😂😂😂



pic.twitter.com/UKtzOlG53j — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2025

Paula Badosa je morala priznati premoč svoji prijateljici. Foto: Guliverimage

Na igrišču je bil pravi boj

Prva nosilka Arina Sabalenka, dvakratna zmagovalka in branilka OP Avstralije, je igrala proti svoji dobri prijateljici Pauli Badosi, ki je prvič v karieri napredovala v polfinale turnirja za grand slam. Že pred dvobojem sta obe napovedovali, da bo na igrišču velik boj. In tako je tudi bilo, saj sta obe igralki pokazali vrhunski tenis. Na koncu je bila boljša Sabalenka, ki se je še tretjič zapored uvrstila v finale OP Avstralije in je le še eno zmago oddaljena od svoje tretje zaporedne lovorike v Melbournu. Z morebitno turnirsko zmago bi bila ob boku največjim igralkam tega športa.

Vedno bosta prijateljici. Foto: Reuters

Plačala ji bo, kar si bo želela

"Obe si to močno želiva. To so najine sanje, ampak tukaj sva samo nasprotnici. Ne glede na to, kaj se zgodi na igrišču, bova po dvoboju prijateljici. Težko je, ampak se obe strinjava s tem. Upam, da je še vedno moja prijateljica. Prepričana sem, da me bo nekaj naslednjih ur ali kakšen dan sovražila. Pauli obljubim, da ko bova šli po nakupih, ji plačam, karkoli si bo želela," je takoj po dvoboju povedala prva igralka sveta.

Že dvajset minut po dvoboju so kamere ujele, kako sta se Španka in Belorusinja pogovarjali in smejali. Več kot očitno je, da njuno prijateljstvo ni ogroženo. Aryna Sabalenka and Paula Badosa after their match at Australian Open.



Less than 20 minutes after playing a Grand Slam semifinal… they’re back to chatting & laughing like normal.



Love this friendship so much. 🥹



pic.twitter.com/AjPo86Bl5Z — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2025

Madison Keys Foto: Reuters

Veliko presenečenje Američanke, ki je planila v jok

V drugem polfinalnem dvoboju sta se pomerili Iga Swiatek, druga nosilka turnirja, in Madison Keys. Dvoboj je bolje začela Američanka, ki je v prvem nizu povedla z 2:0, nato pa je Poljakinja vzela igro v svoje roke in uvodni niz dobila s 7:5.

V drugem nizu smo videli veliko prevlado Madison Keys. Devetindvajsetletna igralka je drugi niz dobila s 6:1 in bila tako prva igralka na letošnjem OP Avstralije, ki je Swiatek sploh odvzela niz. Drugi niz je trajal vsega 27 minut.

V tretjem nizu smo gledali atomski tenis in zelo izenačeno igro, v kateri je bilo veliko preobratov. Odločala je šele podaljšana igra, ki je bila napeta do zadnje točke. Več zbranosti je na koncu pokazala Američanka, ki je slavila po dveh urah in 37 minutah.

Madison Keys je po veliki zmagi in uvrstitvi v finale planila v jok.

Madison Keys’ reaction after beating Iga Swiatek to reach the Australian Open final.



She bursts into tears.



Match point saved against the world #2.



This lady has had so many painful losses in Grand Slams.



No one deserves this more. 🥹



pic.twitter.com/jNkzGcW3bO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2025

"Neverjetno"

"Da. Poskušam dojeti vse, kar se dogaja. Sem v finalu, vau!" so bile prve besede Madison Keys, ki je po zadnji točki planila v jok. To je zanjo drugi finale po osmih letih, potem ko je prvič na turnirju za grand slam v finalu igrala leta 2017 na OP ZDA. "Dvoboj je bil na zares visoki ravni. Igrala je odlično, jaz pa sem se počutila, kot da se ves čas borim, da ostanem v igri. Nekako sem ujela ritem v drugem nizu, tretji pa je bil prava bitka. Biti tukaj in se uvrstiti v finale je res neverjetno. Vesela sem, da bom igrala v soboto," je še povedala Keys, ki je s Sabalenko igrala štiri medsebojne dvoboje. Izid v zmagah pa je (4:1) za Belorusinjo.

OP Avstralije, WTA, polfinale:



Arina Sabalenka (Blr, 1) – Paula Badosa (Špa, 11) 6:4, 6:2

Madison Keys (ZDA, 19) - Iga Swiatek (Pol, 2) 5:7, 1:6, 7:6 (8)

