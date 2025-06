Presenetil nas je z zmogljivostjo, ki je običajno rezervirana za dražje telefone

Novi HONOR 400 Pro smo testirali z visokimi pričakovanji – in telefon jih je brez težav presegel. Že po prvem dnevu uporabe nas je navdušil z zmogljivo kamero, impresivno svetlim zaslonom in vzdržljivo baterijo. Vse to kljub temu da je na voljo po presenetljivo dostopni ceni. Poleg tega ponuja dodelano umetno inteligenco, ki uporabnikom lajša vsakdan. Gre za napravo, ki jo brez zadržkov priporočamo vsakomur, ki išče eleganten in zanesljiv pameten telefon z vzdržljivo baterijo.

Prvi vtis? V roki deluje bolj prestižno, kot smo pričakovali

HONOR 400 Pro že na prvi pogled deluje prestižno – in ta vtis se ob uporabi samo še okrepi. Njegova prefinjena zasnova, navdihnjena z naravnimi oblikami in svetlobnimi odsevi, daje občutek elegance in kakovosti. Telefon je na voljo v dveh barvah: polnočno črni, ki izžareva brezčasno eleganco, in mesečevo sivi, ki s subtilnim leskom deluje moderno in umirjeno hkrati.

Foto: Lana M. Orel

Ohišje je tanko, a trdno in se kljub velikemu zaslonu odlično prilega roki. Razporeditev gumbov je zasnovana premišljeno, optični čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom pa je izjemno odziven.

A HONOR 400 Pro ni samo lep, je tudi izredno vzdržljiv. Ponaša se z dvojno certifikacijo IP68 in IP69, kar pomeni, da je odporen proti prahu, škropljenju in celo kratkotrajni potopitvi v vodo. Poleg tega je njegova zasnova testirana za odpornost na padce, kar zagotavlja dodatno mero brezskrbnosti pri vsakodnevni rabi, tudi v bolj zahtevnih razmerah.

Zaslon, ki nas ni pustil na cedilu – niti na močnem soncu

Pri zaslonu HONOR 400 Pro se razlika od drugih pametnih telefonov opazi že ob prvem vklopu – dobesedno. Z največjo svetilnostjo kar pet tisoč nit omogoča odlično vidljivost tudi na močnem soncu, kar je v praksi zelo uporabno za fotografiranje in brskanje na prostem.

Foto: Lana M. Orel

Zaslon je živahen, odziven in izjemno prijeten za oči. Vgrajene tehnologije, kot sta dinamična prilagoditev svetlosti in zmanjševanje vizualnega nelagodja med vožnjo, poskrbijo, da je brskanje po telefonu udobno tudi pri daljši uporabi ali v gibanju, kar je idealno za tiste, ki veliko potujejo ali berejo na poti.

Tudi pri gledanju videoposnetkov in igranju iger zaslon uporabnika navduši z ostrino, barvno globino in gladkim prikazovanjem, kar je rezultat natančno umerjene programske in strojne optimizacije zaslona.

Zdaj vemo, zakaj toliko govora o tej kameri

HONOR 400 Pro je več kot očitno zasnovan z mislijo na ljubitelje fotografije in ustvarjalce vsebin. Njegov 200 MP glavni senzor z zaslonko f/1.9 in optično ter elektronsko stabilizacijo (OIS + EIS) poskrbi za izjemno ostre in svetlobno uravnotežene posnetke tudi v zahtevnih svetlobnih pogojih.

Foto: Lana M. Orel

Dodana vrednost tega modela je vsekakor 50 MP telefoto kamera s Sonyjevim senzorjem IMX856, ki omogoča trikratno optično povečavo in izjemno natančne podrobnosti pri oddaljenih motivih. Tu se izkaže tudi funkcija AI Super Zoom, ki z algoritmi umetne inteligence omogoča do 50-kratno povečavo, pri tem pa ohranja osupljivo jasnost slike.

Preizkusili smo telefoto kamero med pohodom – z razdalje smo približali gorski vrh in tablico z napisom na koči, in rezultat nas je presenetil: ostrina je ostala izjemna, podrobnosti pa povsem berljive, kot bi bili le nekaj korakov stran.

Portreti, ki jih ne bi pripisali telefonu – in to brez dodatne obdelave

Portretni način z izboljšano funkcijo AI Enhanced Portrait nas je navdušil s svojo zmožnostjo ločevanja subjekta od ozadja in nežnim zamegljevanjem ozadja. Še bolj izstopa Harcourt portretni način, ki pa fotografijam doda izrazito kinematografski videz.

Med testiranjem smo med večernim sprehodom ujeli portret v soju mestnih luči. Kljub slabi svetlobi in gibanju je fotografija ostala neverjetno ostra, z naravno zamegljenim ozadjem in bogatimi detajli na obrazu.

Za tiste, ki želite ustvarjati tudi v gibanju, HONOR 400 Pro ponuja inovativno funkcijo AI Image to Video. S pomočjo tehnologije Google Veo lahko iz ene same fotografije ustvarite kratek video, kar je idealno za deljenje na družbenih omrežjih.

Foto: Lana M. Orel

Znotraj galerije najdemo še bogat nabor drugih AI orodij za urejanje fotografij, ki jih boste hitro spoznali in vas bodo zagotovo navdušile, kot so nas:

AI Eraser odstrani mimoidoče ali odseve,

AI Izrezovanje omogoča izločanje motivov iz ozadja,

AI Outpainting razširi fotografijo za boljšo kompozicijo v različnih formatih,

ustvarite pa lahko celo gibljive kolaže iz statičnih slik – in tako oživite spomine na povsem nov način.

Tudi ko smo ga obremenili do skrajnosti, nas ni razočaral

Že po nekaj dneh uporabe HONOR 400 Pro smo lahko potrdili: ta telefon zmore veliko in to brez zatikanja. Ne glede na to, ali smo urejali fotografije z visoko ločljivostjo, preizkušali AI funkcije v galeriji ali več ur zapored igrali grafično zahtevne igre, je delovanje ostalo gladko, hitro in izjemno odzivno.

Procesor Snapdragon 8 Gen 3 v kombinaciji z 12 gigabajti delovnega pomnilnika se izkaže v vsaki situaciji, od enostavnega brskanja po spletu do urejanja videoposnetkov 4K kar neposredno na telefonu. Še posebej nas je navdušilo, da se telefon kljub intenzivni rabi skorajda ni segrel, tudi med igranjem iger ali snemanjem daljših videov.

Hkrati smo poslušali glasbo prek zvočnika Bluetooth, v ozadju urejali fotografije z AI orodji, telefon pa je prenašal datoteke v oblak. Vse skupaj je teklo brez prekinitev. Večopravilnost je na tem modelu prava mala mojstrovina.

Dodaten plus je 512 gigabajtov prostora za shranjevanje, kar pomeni, da boste lahko na telefon brez težav shranili tisoče fotografij in tudi daljše videoposnetke, ob tem pa se vam ne bo treba obremenjevati s tem, ali imate še dovolj prostora.

Foto: Lana M. Orel

En dan? Brez težav. Dva? Presenetljivo da.

Med testiranjem HONOR 400 Pro smo se hitro navadili, da lahko na baterijo preprosto pozabimo, in sicer v najboljšem možnem smislu. S silicij-ogljikovo baterijo s 5.300 miliamperskimi urami nas telefon brez težav spremlja cel dan in še dlje, tudi ob intenzivni uporabi.

Na dan, ko smo ves popoldan snemali videoposnetke, urejali fotografije in občasno igrali igre, smo zvečer imeli še vedno skoraj 30 odstotkov baterije. Tudi ob daljših videoklicih in povezavi na mobilna omrežja se je naprava izkazala za zanesljivega spremljevalca.

Ko pa je vendarle napočil čas za polnjenje, nas je navdušila izjemna hitrost polnjenja. S priloženim polnilcem in tehnologijo stovatnega žičnega HONOR SuperCharge polnilca je bil telefon pripravljen za uporabo že po nekaj minutah. Za tiste, ki prisegajo na udobje brez kablov, HONOR 400 Pro ponuja tudi 50 W brezžično polnjenje, ki je med najhitrejšimi v tem razredu.

Dodaten plus je dolgotrajna vzdržljivost baterije. Po uradnih podatkih HONOR 400 Pro tudi po štirih letih redne uporabe ohrani več kot 80 odstotkov svoje kapacitete, kar daje telefonu še dodatno dolgoročno vrednost.

In še en detajl, ki ga pogosto spregledamo: HONOR 400 Pro deluje zanesljivo tudi pri ekstremnih temperaturah.

Foto: Lana M. Orel

AI v tem telefonu resnično dela v tvojo korist – in to tiho, v ozadju

Pri HONOR 400 Pro je umetna inteligenca temelj uporabniške izkušnje. MagicOS 9.0 nas je že ob prvem zagonu prepričal s svojo preglednostjo, hitrostjo in predvsem uporabnimi AI-funkcijami, ki dejansko olajšajo vsakdan.

Najbolj smo uporabljali funkciji Magic Portal in AI Minutes – prva omogoča hitrejši prenos informacij med aplikacijami (npr. besedilo iz e-pošte neposredno v navigacijo), druga pa samodejno ustvarja povzetke sestankov ali zapiskov. Med preizkusom smo zapis z govornih beležk pretvorili v urejen povzetek v le nekaj sekundah.

Posebej zanimiva je tudi funkcija AI prevod klicev, ki omogoča sprotno prevajanje pogovora v do šest jezikov. Za test smo preizkusili pogovor z angleško govorečim sogovornikom in prevod je bil tekoč ter dovolj natančen za osnovno komunikacijo.

Navdušil nas je tudi Google Gemini, vgrajeni AI-asistent, ki se aktivira z daljšim pritiskom na gumb za vklop. Uporaben je za razlago zapletenih pojmov, ustvarjanje osnutkov besedil ali preprosto za pomoč pri načrtovanju nalog. Nanj se boste še kako hitro navadili.

Foto: Lana M. Orel

V varnostnem smislu pa je HONOR 400 Pro eden redkih telefonov, ki že zdaj vključuje AI deepfake detekcijo. Ta med video klici zaznava morebitne manipulacije slike in ščiti uporabnika pred prevarami.

Celoten sistem deluje tekoče, intuitivno in predvsem brez občutka, da AI "vsiljuje" funkcije. Nasprotno, deluje kot tihi pomočnik, ki je vedno korak pred tabo.