"Pred nami je potencialno nevarno vremensko dogajanje," so v opozorilu pred pričakovanimi močnimi neurji, ki bi lahko danes zajela tudi del Slovenije, zapisali na meteorološkem portalu Neurje.si. Tudi vremenski portal Meteoinfo Slovenija opozarja, da bi lahko pozno popoldan nad severovzhodno Slovenijo nastale posamezne zelo močne nevihte z nevihtnim pišem in debelo točo. Estofex, Evropski eksperiment za napovedovanje neviht, pa je severni del naše države uvrstil celo v pas, kjer se do petka zjutraj lahko razvijejo ekstremne vremenske razmere.

Veter lahko preseže hitrost sto kilometrov na uro

Če bomo v večernih urah pod vplivom zahodnih vetrov, se bo nevihtni pas, ki se bo danes razvil nad Italijo in se bo zaradi specifičnih vremenskih pogojev nad Furlanijo lahko še dodatno okrepil, začel pomikati tudi čez Slovenijo, in sicer v smeri proti vzhodu države na relaciji Nova Gorica–Celje, so opozorili pri portalu Neurje.si.

Napovedali so, da lahko med drugim pričakujemo zelo močne sunke vetra, ki bodo lokalno presegali hitrost sto kilometrov na uro, lahko pa se pojavi tudi debelejša toča.

Po napovedih Neurje.si bo sicer najhuje v Avstriji, kjer obstaja celo možnost pojava tornadov, padala pa bi lahko tudi toča s premerom, večjim od sedmih centimetrov.

Silovit veter bi lahko odkrival strehe in podiral drevesa

Sistem neviht, ki se bo iz Italije pomikal vzhodno čez Slovenijo, bo prinesel nevarnost predvsem v obliki silovitega vetra, ki bo lahko odkrival strehe in podiral drevesa, pa so opozorili na portalu Meteoinfo Slovenija.

Dodali so, da lahko nad severovzhodom Slovenije nastanejo tudi posamezne zelo močne nevihte, ob katerih se lahko pojavijo nalivi, nevihtni piš in debelejša toča.

Avstrijski vremenar: Del Slovenije lahko zajame ekstremno vreme

Na portalu Estofex tako imenovanega Evropskega eksperimenta za napovedovanje neviht, ki ga od leta 2002 vodijo meteorologi iz več evropskih držav, je tudi avstrijski meteorolog Georg Pistotnik objavil opozorilo pred nevihtami, ki velja od danes do petka do 6. ure zjutraj.

Severnovzhodni del Italije, jug Avstrije in severni del Slovenije so glede na napoved v tako imenovanem pasu tretje kategorije, ki označuje možnost ekstremnih vremenskih pojavov. Estofex mednje pripisuje točo s premerom več kot pet centimetrov, sunke vetra, ki dosegajo hitrosti vsaj 33 metrov na sekundo, kar je nekaj manj kot 120 kilometrov na uro, in celo možnost nastanka tornadov kategorije F2 ali višje (hitrosti vetrov od 181 do 253 kilometrov na uro).

Napoved Estofexa za četrtek in noč na petek Foto: Estofex

Temperature bodo blizu junijskih rekordov

Današnji dan bo sicer najbolj vroč v tokratnem vročinskem valu. Temperature so zelo visoke za ta čas in so blizu rekorda. Za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur in velike požarne ogroženosti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Občasno bo zapihal jugozahodni veter. Zvečer in v noči na petek bo nastalo nekaj krajevnih neviht z močnejšimi sunki severnega vetra.

Najbolj vroče bo danes v osrednji in vzhodni Sloveniji, kjer je pričakovati od 33 do 37 stopinj Celzija, navajajo na agenciji za okolje. Temperature nad 30 stopinjami Celzija bodo že v zgodnjih dopoldanskih urah.

Po nižinah je velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo danes, nato bo, razen na Primorskem, prehodno nekoliko popustila. Po vsej Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Foto: Arso

V noči na petek hladna fronta

V noči na petek je na vidiku hladna fronta, ki bo prispevala k temu, da bo vročina v notranjosti države nekoliko popustila, medtem ko bo na Primorskem še naprej zelo vroče.

Jutri bo deloma jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo mogoče posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji do 35 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na petek bo nastalo nekaj krajevnih neviht z močnejšimi sunki severnega vetra.

Podobne temperature tudi prihodnji teden

Prihodnji teden pa bodo temperature spet rastle. "Vročinski val se ne bo povsem prekinil, podobne temperature, kot so zdaj, se lahko vrnejo tudi prihodnji teden," je vremenoslovec Blaž Šter povedal za Radio Slovenija.

Junij najbolj suh in vroč doslej, izdali bodo sušomer rdeče barve

Junij bo tako najverjetneje najbolj vroč in tudi najbolj suh doslej, kar je, kot je Šter še povedal za Radio Slovenija, neobičajno, saj je junij ponekod najbolj namočen mesec.

Arso bo danes izdal tudi nov sušomer rdeče barve, ki predstavlja izjemno sušne razmere.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozno popoldne bodo v krajih severno od nas začele nastajati nevihte, ki bodo potovale proti jugovzhodu. Ob njih bo zapihal okrepljen veter severnih smeri.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V krajih severno in vzhodno od nas bo popoldne in zvečer nastalo nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka burja.