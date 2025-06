Izrazita toplotna obremenitev, velika nevarnost požarov: temperature do 37 stopinj Celzija

Danes bo pretežno jasno, sprva bo nekaj oblačnosti ob morju. Čez dan bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. Danes in v prihodnjih dneh bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo danes in v četrtek, nato bo, razen na Primorskem, prehodno nekoliko popustila. Po vsej Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Za vso Slovenijo zaradi velike toplotne obremenitve in požarne ogroženosti velja oranžni alarm. Foto: Arso

Četrtek najtoplejši junijski dan v zgodovini meritev?

Jutri bo pretežno jasno, zelo vroče in do večera suho. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija.

Zelo sušne razmere bi lahko v kombinaciji z zelo toplo zračno maso v četrtek pripeljale do novih junijskih temperaturnih rekordov, napovedujejo na portalu Meteoinfo.si. Ti so najbolj verjetni po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije, pa tudi v nekaterih višje ležečih krajih.

Več meteoroloških modelov kaže, da bi lahko temperature po nižinah marsikje presegle 36 stopinj Celzija, lokalno celo 38 stopinj Celzija– kar je tudi uradni slovenski junijski rekord iz leta 2022. Takšne vrednosti so za junij izjemne, saj najvišje temperature v Sloveniji običajno beležimo od sredine julija do sredine avgusta. Letos pa že junij prav nič ne skopari z vročino.

V četrtek zvečer in v noči na petek bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri.

V petek in soboto bo sončno. V notranjosti bo vročina nekoliko popustila, na Primorskem pa bo ob šibki burji še naprej zelo vroče.