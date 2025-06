Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Zvečer bodo predvsem v severozahodni in severni Sloveniji lahko posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija.

Danes bo precej jasno, zapihal bo jugozahodnik, je zapisano na spletnih straneh Arsa. Popoldne se bo v krajih severno in zahodno od nas pooblačilo, na območju Alp bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, popoldne bo v Alpah kakšna ploha ali nevihta.

Obeti

Jutri bo sončno. Popoldanske plohe bodo malo verjetne. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 13, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma jasno in vroče, mogoča bo kakšna popoldanska nevihta.

V četrtek bo dopoldne pretežno jasno, popoldne bo več kopaste oblačnosti in kakšna ploha ali nevihta, pogostejše bodo v noči na petek. Zapihal bo jugozahodni veter, še bo vroče.